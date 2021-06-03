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Українців попереджають про небезпечну спам-розсилку начебто від поліції

Листи містять додатки, які завантажують вірусний файл.

Українців попереджають про небезпечну спам-розсилку начебто від поліції
Фото: moipost.ru

Патрульна поліція України попереджає про небезпечну спам-розсилку від імені нібито начальника Департаменту патрульної поліції.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції України.

"Друзі, важлива інформація️! Повідомляємо про небезпечну спам-розсилку! Сьогодні різко зросла кількість звернень щодо отримання електронних листів від нібито державних установ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, з електронної пошти управління патрульної поліції у м. Києві kyiv2@patrol.police.gov.ua різним державним органам та приватним компаніям надходили листи від імені начальника Департаменту патрульної поліції з контекстом: "на вас заведена кримінальна справа, терміново надайте інформацію, інакше вам буде виписано штраф".

"Інформуємо, що жодних подібних листів Департамент патрульної поліції та управління патрульної поліції у містах не надсилали. Це - атака кіберзловмисників", - наголосили в поліції.

Електронні листи зі схожим змістом (про несплачені податки, кримінальні справи тощо) можуть також надходити й нібито від інших держустанов.

"Така розсилка небезпечна, тому що листи містять додатки, відкриваючи які, відбувається завантаження вірусного файлу, який заражає комп'ютер", - зазначили правоохоронці.

Фото: Олексій Білошицький / Facebook

Фото: Олексій Білошицький / Facebook

Нагадаємо, раніше на Київщині затримали шахрайку, яка допомогла ошукати бабусю за схемою “ваш родич у біді”.

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