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Російського політтехнолога Шувалова не пустили в Україну

Його відправили зворотним рейсом.

Російського політтехнолога Шувалова не пустили в Україну
Ігор Шувалов
Фото: http://polittech.org/

Російського політтехнолога Ігоря Шуваалова не пустили в Україну.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Telegram-каналі.

"Громадянин РФ Ш. 1969 року народження летів в Україну авіарейсом з Дубая. Під час паспортного контролю пасажирів літака співробітники Державної прикордонної служби зазначили, що відносно вказаної особи є доручення державних органів, яке забороняє йому в’їзд в Україну. За наявною інформацією, ця особа раніше співпрацювала з одним із українських телеканалів та є російським політтехнологом", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники відмовили Шувалову у в'їзді. Наразі його відправлено зворотним рейсом.

У МВС не назвали прізвища політтехнолога, однак, за інформацією джерел LB.ua, це - Ігор Шувалов.

Фото: telegram.org/#/im?p=@mvs_ukraine

Нагадаємо, в травні 2017 року Шувалова, який протягом багатьох років відповідав за інформаційну політику телеканалу "Інтер", видворили з України і заборонили йому в'їзд у країну на п'ять років. За даними Антона Геращенка, Шувалова використовували спецслужби РФ для проведення антиукраїнських пропагандистських заходів. Сам Шувалов назвав це рішення абсурдним.

У травні 2018 року Шувалов подав позов до ДМС в Окружний адмінсуд Києва, а в 2019 році суд визнав заборону на в'їзд протиправною і в повному обсязі задовольнив позов до Державної міграційної служби України.

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