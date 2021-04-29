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Російського репера Моргенштерна визнано загрозою нацбезпеці України

На червень були заплановані його концерти в Києві, Харкові та Запоріжжі.

Російського репера Моргенштерна визнано загрозою нацбезпеці України
Моргенштерн
Фото: Радио "Комсомольская правда"

Російського репера Моргенштерна (Алішера Валєєва) внесли до списку осіб, які загрожують національній безпеці України.

Відповідне рішення за поданням Служби безпеки України 28 квітня прийняло Міністерство культури та інформаційної політики України.

"Тож реп-виконавець Валєєв Алішер (Моргенштерн) не буде проводити концерти в Україні. Раніше «Моргенштерн» планував влаштувати гастролі територією нашої країни", - зазначили у пресслужбі СБУ.

20 квітня Моргенштерн заявив, що скасовує заплановані концерти в Києві, Харкові та Запоріжжі, тому що йому "страшно їхати в Україну", де "починаються якісь штуки не надто прикольні". Концерти були заплановані на 3 червня в Києві, 4 червня - в Харкові і 6 червня - в Запоріжжі. Вартість квитків доходить до 4,5 тис. гривень.

Моргенштерн спровокував скандал під час виступу в Одесі в грудні 2019 року. У місті було оголошено траур за загиблими в пожежі в Одеському торгово-економічному коледжі. Репер назвав це "показухою" та закликав проводити перевірки пожежної безпеки.

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