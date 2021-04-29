Путін готовий говорити із Зеленським, але з ОП України ніякої конкретики не надходило, - Пєсков

У Кремлі заявили, що підготовка до зустрічі президентів РФ і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського не просувається, бо ніякої конкретики від ОП України не надходило.

Про це в ефірі Першого каналу заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

"Просунутися не вдалось. Наш заступник керівника адміністрації (президента РФ), мій колега Дмитро Козак перебуває в постійному контакті з адміністрацією президента України. З офісу президента України ніякої конкретики не надходило", - сказав він.

За словами Пєскова, Путін готовий сісти за стіл переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Він згоден обговорювати двосторонні відносини.

Речник російського президента нагадав, що єдине, що зараз є - це пропозиція Зеленського зустрітися з Путіним і поговорити про врегулювання на Донбасі і запрошення президенту України приїхати в Москву для обговорення двосторонніх відносин.

Пєсков додав, що наразі невідомо, як будуть формулюватися подальші пропозиції з боку Києва, але Путін "готовий сісти і поговорити щодо двосторонніх відносин з Україною".

Нагадаємо, що на минулому тижні Зеленський запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу. Президент Росії у відповідь сказав, що Зеленський має спочатку провести мирні переговори з ватажками "ДНР" і "ЛНР", а якщо хоче поговорити про російсько-українські відносини - то може приїхати у Москву в будь-який час.

Зеленський назвав цю умову неприпустимою. За його словами, він хоче зустрітися саме з Путіним, а не з терористами.

Тоді ж стало відомо, що Україна попросила Нетаньяху стати посередником між Путіним і Зеленським.

Разом із тим 28 квітня в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica президент України припустив, що Ватикан міг би стати оптимальним місцем для проведення двосторонніх переговорів із російським президентом. У відповідь у Ватикані запевнили, що Папа Римський не відмовить у проханні прийняти Зеленського і Путіна.

За даними обізнаних джерел, активна фаза підготовки зустрічі президентів почнеться після травневих свят. Місцем зустрічі Зеленського та Путіна може стати Єрусалим. Також розглядаються варіанти зустрічі в Австрії або Туреччині.