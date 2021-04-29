Більше 150 "слуг народу" підтримують виключення нардепа Шевченка з фракції, - Арахамія

Станом на вчора було 154 підписи з 172 необхідних.

В "Слузі народу" вже більше 150 народних депутатів підтримують виключення Євгена Шевченка з фракції за зустріч в Мінську з Олександром Лукашенко.

Про це повідомив лідер фракції Давид Арахамія, передає "Інтерфакс-Україна".

"Станом на вчора було 154 підписи з 172 необхідних... Я думаю, що на 1 травня зробимо йому (Шевченку, - ред.) "подарунок", - сказав Арахамія журналістам.

Він уточнив, що думки депутатів про виключення Шевченко з'ясовують у чаті фракції.

Арахамія також зазначив, що 10 травня відбудеться засідання вищого політичної ради партії, на якому заслухають народного депутата Миколу Тищенка, який в період посиленого карантину святкував день народження своєї дружини в одному з готелів Києва.

Нагадаємо, 20 квітня депутат Шевченко приїхав у Мінськ на зустріч до Лукашенка, попри те що Україна не визнає його президентські повноваження. При цьому депутат заявив Лукашенкові, що більше третини українців хотіли б бачити його своїм президентом.

У "Слузі народу" заявили, що поїздка - власна ініціатива Шевченка, однак попередили, що вимагатимуть від нього пояснень.

22 квітня на засіданні Шевченко сам попросив виключити його з фракції, однак більшість "слуг нарооду" виступили проти.

Під час цього ж засідання також згадали інцидент з Тищенком. Голова фракції Арахамія тоді заявив, що головне, щоб Тищенко сплатив штрафи, бо було наявне порушення законодавства (карантинних норм). "Поїхати на фронт, купити хлопцям дрони, заплатити найбільший штраф, покликати на килим на політраду - санкції Тищенко", - процитувало Арахамію джерело LB.ua.