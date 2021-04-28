Президент Володимир Зеленський та голова ОП Андрій Єрмак провели зустріч з Предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм, Предстоятелем Української православної церкви Онуфрієм та Главою Української греко-католицької церкви Святославом Шевчуком щодо святкування Великодня в умовах карантинних обмежень.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
Зеленський зазначив, що напередодні Великодня ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні контрольована.
"Ми якраз збили третю хвилю. Зараз перший тиждень, коли йде зменшення на одну-дві тисячі захворілих щодня. І я хотів обговорити з вами, які ще потужні сигнали ми могли б надіслати, щоб не допустити повернення регіонів у «червону» зону після Великодня, адже це дуже впливає на громадян та економіку", – зауважив він.
Президент подякував очільникам церков за допомогу під час першої хвилі пандемії торік, коли вони інформували вірян про те, що важливо берегти себе та своїх близьких. Зеленський також звернувся з проханням розповісти вірянам про важливість вакцинації.
ПЦУ зробила заяву щодо вакцинації: "не суперечить ані Божим заповідям, ані засадам християнської віри"
Предстоятелі церков запевнили, що питання святкування Великодня в умовах пандемії коронавірусу перебуває в центрі уваги всіх церковних спільнот. Їхні очільники намагаються максимально зробити все, щоб богослужіння були доступні онлайн, як це було минулого року, а також щоб люди зберігали дистанцію та надягали захисні маски.
Водночас керівники церков зазначили, що в умовах карантинних обмежень, коли люди відчувають втому, навіть агресію й розпач, духовна опіка також має велике значення.
Президенту повідомили, що Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій дійшла спільної позиції щодо вакцинації. Вона полягає в тому, що немає релігійних причин не проводити щеплення, а вакцинація має бути безпечною, доступною та добровільною.
Зеленський запросив предстоятелів на святкування 30-річчя незалежності України та висловив сподівання на проведення спільної молитви за Україну.
Нагадаємо, митрополит Київський і всієї України Епіфаній (Думенко) раніше заявив, що синодальні рішення ПЦУ щодо богослужінь на Пасху в період карантину, які були ухвалені рік тому, досі залишаються актуальними. Як і раніше, церква просить мирян дотримуватися дистанції і обов’язково одягати маски.