Президент закликав вжити заходів, щоб не допустити повернення регіонів у "червону" зону після свят, та розповідати вірянам про важливість вакцинації.

Президент Володимир Зеленський та голова ОП Андрій Єрмак провели зустріч з Предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм, Предстоятелем Української православної церкви Онуфрієм та Главою Української греко-католицької церкви Святославом Шевчуком щодо святкування Великодня в умовах карантинних обмежень.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський зазначив, що напередодні Великодня ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні контрольована.

"Ми якраз збили третю хвилю. Зараз перший тиждень, коли йде зменшення на одну-дві тисячі захворілих щодня. І я хотів обговорити з вами, які ще потужні сигнали ми могли б надіслати, щоб не допустити повернення регіонів у «червону» зону після Великодня, адже це дуже впливає на громадян та економіку", – зауважив він.

Президент подякував очільникам церков за допомогу під час першої хвилі пандемії торік, коли вони інформували вірян про те, що важливо берегти себе та своїх близьких. Зеленський також звернувся з проханням розповісти вірянам про важливість вакцинації.

Предстоятелі церков запевнили, що питання святкування Великодня в умовах пандемії коронавірусу перебуває в центрі уваги всіх церковних спільнот. Їхні очільники намагаються максимально зробити все, щоб богослужіння були доступні онлайн, як це було минулого року, а також щоб люди зберігали дистанцію та надягали захисні маски.

Водночас керівники церков зазначили, що в умовах карантинних обмежень, коли люди відчувають втому, навіть агресію й розпач, духовна опіка також має велике значення.

Президенту повідомили, що Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій дійшла спільної позиції щодо вакцинації. Вона полягає в тому, що немає релігійних причин не проводити щеплення, а вакцинація має бути безпечною, доступною та добровільною.

Зеленський запросив предстоятелів на святкування 30-річчя незалежності України та висловив сподівання на проведення спільної молитви за Україну.

Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, митрополит Київський і всієї України Епіфаній (Думенко) раніше заявив, що синодальні рішення ПЦУ щодо богослужінь на Пасху в період карантину, які були ухвалені рік тому, досі залишаються актуальними. Як і раніше, церква просить мирян дотримуватися дистанції і обов’язково одягати маски.