Кива заявив, що його наукового керівника звільнили з роботи, нардеп пообіцяв йому посаду міністра

Наукового керівника народного депутата від «"Опозиційної платформи - За життя" Іллі Киви Володимира Гурковського, який допомагав йому із дисертацією, звільнили з роботи.

Про це журналістам повідомив сам парламентар, передає Громадське.

"Хтось просто через свою самозакоханість брудно відіграється на наукових керівниках, на тих людях, які дали мені можливість захистити дисертацію. Вони просто виконували свою роботу", - сказав депутат.

Ілля Кива уточнив, що звільнили його наукового керівника сьогодні, 28 квітня.

"Я йому сказав, щоб він не переймався. Прийдемо до влади - зроблю міністром освіти", - додав Кива.

Зазначимо, що науковим керівником Киви був доктор наук із державного управління, перший заступник директора Всеукраїнської громадської організації "Центр досліджень проблем публічного управління" Володимир Гурковський.

Нагадаємо, 26 квітня народний депутат від "Опозиційної платформи за життя" Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію. Захист роботи під назвою "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)" відбувся у державному Інституті підготовки кадрів держслужби зайнятості.

Журналісти проєкту Bihus.info, які дослідили роботу Киви, вказують на те, що у його дисертації вживаються вигадані терміни та міститься неправдива інформація про публікації. Так, наукова стаття Киви англійською мовою, ймовірно, була перекладена за допомогою онлайн-перекладача.