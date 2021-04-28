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Українські дипломати обговорили план адвокації Кримської платформи зі Світовим конгресом українців

У МЗС сподіваються на підтримку ініціативи з боку громадських організацій.

Українські дипломати обговорили план адвокації Кримської платформи зі Світовим конгресом українців
Эмине Джапарова
Фото: http://mip.gov.ua

Представники міністерства закордонних справ України провели обговорення планів адвокації Кримської платформи зі Світовим конгресом українців.

Про це повідомила перша заступниця голови МЗС України Еміне Джапарова.

"Обговорили зі Світовим Конґресом Українців план адвокації Кримської платформи. Переконана, що значну роль у процесі її адвокації відіграватимуть громадські організації і провід української діаспори, тому будемо надзвичайно вдячні за підтримку наших зусиль з боку СКУ", - написала Джапарова у твіттері.

Нагадаємо, 11 березня Рада національної безпеки та оборони ухвалила проєкт Стратегії деокупації та реінтеграції окупованого Криму.

Голова МЗС Дмитро Кулеба запросив усі країни-члени ООН долучитися до Кримської платформи. Установчий саміт має відбутися в Києві 23 серпня 2021 року. Він покладе старт роботі Кримської платформи, там буде ухвалено короткий документ, у якому буде викладено бачення подальшої консолідації політики деокупації Криму. Президент Володимир Зеленський запропонував ЄС долучитися до Кримської платформи новими санкціями.

У російському МЗС заявили, що будуть розглядати участь будь-яких країн у "Кримській платформі" як недружній щодо Росії крок і пряме посягання на її територіальну цілісність.

Українське МЗС розцінило погрози РФ майбутнім учасникам Кримської платформи як "політичний булінг".

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