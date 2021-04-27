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Після наради у Херсоні Зеленський доручив скликати РНБО

Дату засідання не повідомлено.

Під час робочої поїздки до Херсонської області президент Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Криму, а також у Херсонській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Донецькій областях.

Фото: Пресслужба президента

Учасники наради обговорили оперативну обстановку у цих регіонах і готовність сил до реагування на можливе загострення ситуації, повідомляє пресслужба глави держави.

У заході взяли участь керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, його заступники Роман Машовець та Кирило Тимошенко, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран, Головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак, постійний представник Президента в АР Крим Антон Кориневич, голови держадміністрацій вказаних областей, керівники регіональних підрозділів силових відомств.

На початку наради глава держави висловив співчуття у зв’язку із загибеллю на Донбасі українського бійця внаслідок підриву військового автомобіля на вибуховому пристрої та побажав швидкого одужання пораненим.

Фото: пресслужба президента

Президент розповів, що побував на позиціях українських військовослужбовців на адміністративній межі з окупованим Кримом, і зазначив, що захисники зберігають бойовий дух.

Секретар РНБО доповів про безпекову ситуацію на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом та у вказаних областях.

Голова Херсонської ОДА Сергій Козир доповів про забезпечення безпеки цивільного населення.

За результатами наради Президент України доручив секретареві РНБО підготувати найближчим часом засідання Ради національної безпеки і оборони.

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