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Рада лишила вік молоді на рівні 35 років

Його пропонували знизити до 29. 

Рада лишила вік молоді на рівні 35 років
Фото: LB.ua

Верховна Рада проголосувала в другому читанні та в цілому за законопроєкт 3718 "Про основні засади молодіжної політики". Документ, зокрема, пропонував знизити вік молоді з 35 до 29 років, але комітет рекомендував від цього відмовитися.

Крім того, передбачається створення Національної раду з питань молоді та розгалуженої мережі молодіжних центрів, а також врегулювання діяльності Українського молодіжного фонду. Цей фонд зможе отримувати іноземні гранти і внески від фізичних та юридичних осіб.

Проєкт закону також пропонує утворити розгалужену мережу молодіжних центрів. 

Нагадаємо, цей законопроєкт було зареєстровано в Раді ще в червні 2020 року. Для "заощадження часу на читання закону" депутат Верховної Ради Олександр Санченко записав реп про цей законопроєкт. За його словами, "молодіжний закон вимагає молодіжної подачі".

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