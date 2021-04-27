"Нам потрібно бути готовими до відсічі збройної агресії".

У вівторок, 27 квітня, у Києві, під керівництвом Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Руслана Хомчака розпочато оперативно-стратегічний збір з керівним складом Збройних Сил України.

Як повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ, захід відбувається за участі вищого військово-політичного керівництва держави, представників центральних органів влади та сил оборони, представників збройних сил країн-членів НАТО та країн-партнерів й провідних експертів у галузі національної безпеки.

"Враховуючи агресивну політику Росії, яка має на меті знищення нашої державності, наш вибір – це інтеграція в структури НАТО та підготовка ЗС України, яка б забезпечила суверенітет і територіальну цілісність України. Кремль будь-якою ціною готовий перешкодити реалізації цих планів, розглядаючи факт перетворення України у процвітаючу незалежну європейську країну як пряму загрозу своєму існуванню", – наголосив начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Корнійчук.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua Начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Корнійчук

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За його словами, для досягнення своїх цілей Росія розпочала новий виток ескалації конфлікту на тимчасово-окупованих територіях України. Окрім того, зберігається загроза прямої агресії проти нашої держави

Зазначається, що оперативно-стратегічний збір як форма індивідуальної підготовки оперативного складу ЗСУ спрямований на поглиблення знань його учасників із питань воєнного мистецтва, організації та проведення заходів підготовки військ (сил) з урахуванням воєнних загроз національній безпеці України, обміну досвідом з представниками збройних сил країн-партнерів, тощо.

Учасники збору розглянуть безпекову ситуацію в Україні та довкола її кордонів, обговорять низку питань щодо планування та застосування сил оборони. Під час заходу керівний склад ЗС України та інших військових формувань приділить увагу розгляду основних положень нових доктринальних документів, які розроблено та впроваджено у ЗС України з урахуванням стандартів НАТО.

"Нам потрібно бути готовими до відсічі збройної агресії усім складом сил оборони, а також до створення умов для ведення всеохоплюючої оборони", - наголосив генерал-лейтенант Сергій Корнійчук.

Нагадаємо, що в березні Росія почала стягувала війська до кордонів з Україною, а також в окупований Крим. За деякими даними, угрупування налічувало 150 тисяч військових.

22 квітня Росія оголосила про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої стягнула війська до кордонів України, і наступного дня почала повертати війська у місця постійної дислокації.

В той же час військові аналітики зазначають, що в травні 2014 року РФ також заявляла про відведення військ від українського кордону. Однак, тоді відведені були не всі сили, і в липні вони вели обстріл українських військ через кордон, а в серпні отримали підкріплення і увійшли на Донбас у складі кількох батальйонно-тактичних груп.