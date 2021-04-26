Кличко допускає скасування локдауну в Києві 30 квітня

На його думку, локдаун дав свій результат і кількість хворих в столиці знизилася.

Жорсткі карантинні обмеження в Києві, запроваджені через поширення коронавірусу, можуть бути скасовані вже 30 квітня.

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив очільник столиці Віталій Кличко, передає “Інтерфакс-Україна”.

"Післязавтра буде засідати комісія з ТЕБ та НС. В залежності від цифр, які ми побачимо, вона прийматиме рішення. Ми не виключаємо, що вже наступного тижня зможемо ослабити обмеження, зважаючи на те, що локдаун дав свій результат і кількість хворих зараз знизилася", - сказав Кличко.

21 квітня міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що введені у місті жорсткі карантинні обмеження почали давати результат. Адже зменшується кількість нових випадків коронавірусу і госпіталізацій.

Нагадаємо, Львівська, Київська, Запорізька, Одеська, Полтавська області та місто Київ цього тижня мають вийти з червоної зони за рівнем епідемічної небезпеки.

22 квітня з "червоної" зони вийшла Чернівецька область. Найсуворіші карантинні обмеження на території Буковини діяли з 1 березня.