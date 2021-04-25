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У Києві виявили 330 випадків коронавірусу за добу

Померли 30 киян.

За минулу добу, 24 квітня у Києві виявили 330 випадків захворювання на коронавірусу. Померли 30 людей.

Про це повідомили у Київраді.

До лікарень столиці госпіталізували 60 пацієнтів з COVID-19 та 184 пацієнтів з підозрою на коронавірус та пневмонію.

Серед тих, хто захворів: 593 жінки віком від 18 до 89 років, 405 чоловіків віком від 19 до 85 років, 16 дівчаток від 1 до 16 років та 13 хлопчиків від 7 місяців до 16 років.

Одужали за минулу добу 65 людей.

Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 191 495. Коронавірус подолали 119 802 мешканці.

За період пандемії у столиці зафіксували 4445 летальних випадків від вірусу.

За минулу добу, 24 квітня в Україні зафіксовано 7 930 нових випадків коронавірусу. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 034), Харківській (954), Донецькій (582), Одеській (481) та Київській (441) областях. 

Летальних випадків – 231.

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