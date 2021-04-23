Поставка 500 тис. доз вакцини Sinovac очікується в перших числах травня, - Степанов

За словами міністра, про це в п'ятницю повідомила компанія.

Міністерство охорони здоров’я очікує наступну поставку китайської вакцини від коронавірусу виробництва компанії Sinovac Biotech в 500 тис. доз в перших числах травня.

Про це в ефірі телеканалу"Україна 24" заявив голова МОЗ України Максим Степанов.

За словами міністра, про це в п'ятницю повідомила компанія.

Як відомо, до кінця травня Україна також очікує наступну поставку вакцини AstraZeneca (1,4 млн доз), до кінця червня очікується ще 950 тис. доз вакцини Pfizer.

Нагадаємо, що 30 грудня 2020 року Україна законтрактувала 1,9 мільйона доз китайської вакцини за 964,3 млн гривень. 25 березня в Україну привезли першу партію з 215 тис. доз вакцини. Робити щеплення китайською вакциною в Україні почали з 13 квітня.

Вакцинація від коронавірусу в Україні почалася у кінці лютого 2021 року. Використовувалася поки що тільки вакцина AstraZeneca/CoviShield, виготовлена найбільшим світовим виробником вакцин - індійським Serum Institute.