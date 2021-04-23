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В Україні вперше за 13 років пересадили кістковий мозок від родича

З 2008 року пацієнтів відправляли на операції за кордон.

В Україні вперше за 13 років пересадили кістковий мозок від родича
Ілюстративне фото
Фото: https://www.facebook.com/Oleg-Samchuk

Уперше за останні 13 років українські лікарі пересадили кістковий мозок дорослому пацієнту від родича. Пацієнтом став 18-річний Олександр Цимбалюк із Прикарпаття. Сьогодні, 23 квітня, після успішної операції його виписали з Київського центру ТКМ, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

"Донором для Олександра погодився стати його 20-річний брат. Забір клітин відбувся 16 березня 2021 року в Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит". 17 березня після 13-річної перерви відбулася операція із трансплантації кісткового мозку дорослому пацієнту від донора. 23 квітня, на 36 день після операції, Олександра Цимбалюка виписали з Київського центру ТКМ", - сказано в повідомленні.

Київський центр ТКМ - єдине місце в країні, де виконували такі операції. З 2003-го року їх зробили шість. Останню - у 2008-му. Далі через відсутність специфічного обладнання змушені були припинити.  Відтоді всі дорослі українці з раком крові та апластичними анеміями, які навіть мали донора серед родичів, змушені були їхати за кордон.

У 2020 році коштом МОЗ за кордон на ТКМ відправили 138 дорослих українців. Одна така операція коштувала понад 3,5 млн гривень. Нині трансплантації в Україні повністю сплачує МОЗ України. Вартість трансплантації кісткового мозку - 1 млн 360 тисяч.

Нагадаємо, рік тому в Україні вперше пересадили кістковий мозок від нерідного донора. Пацієнтом став однорічний Назар, донором - громадянин Німеччини.

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