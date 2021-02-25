З початку року в Україні здійснили 19 трансплантацій органів

В Україні в рамках пілотного проєкту з трансплантації від початку 2021 року здійснили 19 трансплантацій органів та 29 пересадок кісткового мозку.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко, передає "Інтерфакс-Україна".

"У 2021 році в рамках пілотного проекту з трансплантації здійснено 14 трансплантацій нирки, зокрема шість за рахунок посмертного донорства, три трансплантації печінки, дві трансплантації серця, а також 24 аутологічні та п'ять алогенних трансплантацій кісткового мозку", - сказав він.

Окрім цього, заступник міністра наголосив, що Кабмін у середу ухвалив постанову, що створює передумови до появи вітчизняних виробників біоімплантів. Також ухвалення постанови дасть змогу медзакладам, що мають ліцензію на здійснення господарської діяльності з комбустіології, виготовляти та використовувати алотрансплантати шкіри, які мають значно більшу ефективність, ніж медвироби із синтетичного матеріалу.

"Тобто ми фактично дозволяємо використовувати донорську шкіру", - сказав Іващенко.

Як повідомляли, з 2021 року в Україні запрацювала Єдина державна інформаційна система трансплантації органів та тканин.

За словами глави МОЗ, цьогоріч уперше в Україні планується зробити трансплантацію легень. Також в планах зробити трансплантацію рук і ніг. Степанов підкреслив, що це є особливо актуально для українських військовослужбовців, які втратили кінцівки у зв'язку з російською агресією на Сході країни.

Уряд також планує розробити механізм залучення до транспортування анатомічних матеріалів та реципієнтів всі види транспорту. В тому числі цивільну авіацію, авіаційний транспорт ДСНС, Нацполіції та Держприкордонслужби.

Нагадаємо, в грудні 2019 в Україні вперше за 15 років провели трансплантацію серця.