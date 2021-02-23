Головний санітарний лікар запевнив у безпечності вакцини AstraZeneca з Індії

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко запевнив у безпечності вакцини AstraZeneca, виробленої в Індії.

"Вакцина вироблена за ліцензією Оксфорда та компанії AstraZeneca. Просто вона виробляється на майданчиках Serum Institute, які розміщені в Індії. Вона повністю безпечна. Імуногенність вакцини [утворення антитіл] - більше 97%, ефективність - більше 70%", - сказав Ляшко на прес-конференції у вівторок.

Головний санітарний лікар готовий особисто вакцинуватися цією вакциною. "Я вакцинувався індійською вакциною, це була вакцина проти дифтерію та правцю два роки назад", - сказав Ляшко.

Він висловив сподівання, що люди будуть згодні на вакцинацію і кампанія матиме високі показники охоплення.

При цьому він визнав, що поки що відсоток бажаючих серед лікарів, яким будуть колоти вакцину першими, не дуже високий.

"Попередній відсоток відповідно до соціологічних опитувань серед лікарів був 38%. Але ми повинні враховувати, що багато лікарів перехворіли і мають імунітет, набутий через хворобу. Якщо людина перехворіла, відтерміновуєм проведення щеплення на шість місяців, оскільки в цей період часу людину захищає імунітет, який вона здобула через перенесену хворобу. Якщо людина хоче, вона щепиться, але вона може віддати свою дозу тому лікарю чи працівнику закладу охорони здоров'я, який не перехворів", - сказав Ляшко.

Імунітет від вакцини AstraZeneca, як очікується, буде триматися 12 місяців.

Нагадаємо, що 23 лютого в Україну привезли першу партію з 500 тис. доз вакцини AstraZeneca, виробленої на заводі Serum Institute of India.

Вакцинація стартує 24 лютого в Києві та сусідніх регіонах.