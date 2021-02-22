Глава Київської ОДА захворів на ковід

Голова Київської облдержадміністрації Василь Володін заразився коронавірусом.
Про це він повідомив у Facebook.
"На вихідних отримав позитивний результат ПЛР-тестування. Хвороба протікає в легкій формі. Поки ускладнень немає, тож буду на самоізоляції та працюватиму з дому в онлайн-режимі", - написав Володін.
Він висловив переконання, що його хвороба не вплине на розпочаті раніше ініціативи.
"Ми з командою облдержадміністрації продовжуємо роботу в штатному режимі. Єдина відмінність у тому, що я долучатимусь до всіх процесів дистанційно", - додав голова ОДА.
Раніше нардеп Беленюк заявив, що навчився відрізняти перехворілих на ковід "за специфічним запахом".