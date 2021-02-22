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Глава Київської ОДА захворів на ковід

Позитивний тест Василь Володін отримав у вихідні.

Глава Київської ОДА захворів на ковід
Василий Володин
Фото: Facebook/Vasyl Volodin

Голова Київської облдержадміністрації Василь Володін заразився коронавірусом.

Про це він повідомив у Facebook.

"На вихідних отримав позитивний результат ПЛР-тестування. Хвороба протікає в легкій формі. Поки ускладнень немає, тож буду на самоізоляції та працюватиму з дому в онлайн-режимі", - написав Володін.

Він висловив переконання, що його хвороба не вплине на розпочаті раніше ініціативи.

"Ми з командою облдержадміністрації продовжуємо роботу в штатному режимі. Єдина відмінність у тому, що я долучатимусь до всіх процесів дистанційно", - додав голова ОДА.

Раніше нардеп Беленюк заявив, що навчився відрізняти перехворілих на ковід "за специфічним запахом".

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