Глава Київської ОДА захворів на ковід

Голова Київської облдержадміністрації Василь Володін заразився коронавірусом.

Про це він повідомив у Facebook.

"На вихідних отримав позитивний результат ПЛР-тестування. Хвороба протікає в легкій формі. Поки ускладнень немає, тож буду на самоізоляції та працюватиму з дому в онлайн-режимі", - написав Володін.

Він висловив переконання, що його хвороба не вплине на розпочаті раніше ініціативи.

"Ми з командою облдержадміністрації продовжуємо роботу в штатному режимі. Єдина відмінність у тому, що я долучатимусь до всіх процесів дистанційно", - додав голова ОДА.

Раніше нардеп Беленюк заявив, що навчився відрізняти перехворілих на ковід "за специфічним запахом".