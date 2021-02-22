Офіс президента очікує вакцину з Індії вранці 23 лютого

"Вона вже в літаку. Але є деякі логістичні проблеми".

Перша партія вакцини проти коронавірусу має прибути в Україну вранці 23 лютого.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко на форумі "Україна 30. Інфраструктура".

"Вакцина вже в дорозі. Уже вранці, сподіваюся, буде в Україні. Вона вже в літаку. Але є свій шлях у літака. На жаль, перша партія летить не безпосередньо, є деякі логістичні проблеми", - сказав Тимошенко.

Це буде вакцина AstraZeneca, вироблена на індійському заводі Serum Institute of India.

Про те, що Україна першою отримає саме AstraZeneca, а не препарат Pfizer, стало відомо 13 лютого. Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив журналістам, що перша поставка, ймовірно, буде розміром 500 тисяч доз, а загалом, відповідно до домовленості, Україна буде отримувати по 1 млн доз вакцини щомісяця до червня в рамках цієї закупівлі. Йдеться про закупівлю, яку для держави здійснило міжнародне агентство Crown Agency.

Початок щеплень планували на наступний після поставки день. Терміни поставки оголошували з 15 лютого, однак вони змістилися. 19 лютого міністр охорони здоров'я України полетів до Індії домовлятися про збільшення кількості вакцин та щоб "контролювати відправку першої партії".

15 лютого у Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я було подано заявку про державну реєстрацію в Україні вакцини Oxford/AstraZeneca проти COVID-19 під зобов’язання для екстреного медичного застосування.

Вакцина під назвою AZD1222 використовує ослаблену версію аденовірусу, що викликає застуду, котрий був розроблений для кодування білко-шипа, за допомогою якого коронавірус проникає в клітини. Після вакцинації цей білок виробляється в організмі людини, а імунна система починає атакувати коронавірус у разі зараження людини.

23 листопада були оприлюднені попередні результати клінічних випробувань вакцини, які показали її середню ефективність у 70%. При цьому якщо учасникам випробувань двічі з проміжком в один місяць вводили однакову дозу препарату, то його ефективність складала лише 62%. Якщо ж пацієнтам спочатку вводили пів дози вакцини, а через місяць - цілу, то в такому випадку ефективність складала 90%. Тобто 70% - це середній показник.

У лютому виробник такоє заявив, що препарат AstraZeneca виявився ефективним вже після першої дози. Результати попереднього аналізу третьої фази клінічних випробувань, які проводилися в Великобританії, Бразилії та Південній Африці показали, що вакцина демонструє ефективність на рівні 76% вже після першого уколу і забезпечує стовідсотковий захист проти тяжкого перебігу, госпіталізації і смерті.

З'ясувалося, що вакцина більш ефективна, якщо відтермінувати другий укол у часі. Коли другу дозу вводили через шість тижнів після першої, ефективність становила всього 55%, а після того, як цей відрізок збільшили до 12 тижнів - ефективність зросла до 82%.