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В Україну доставили вакцину від коронавірусу CoviShield (оновлено)

Перша партія складається з 500 тисяч вакцин. 

В Україну доставили перший препарат для вакцинування від коронавірусу. Це розробка англо-шведської компанії AstraZeneca, виготовлена найбільшим світовим виробником вакцин - індійським Serum Institute. Цей препарат на території Індії випускається під торговельною назвою CoviShield. 

Літак з препаратом у кількості 500 000 доз приземлився в аеропорту "Бориспіль". Міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook повідомив, що вакцина зразу після розмитнення поїде в регіони.

Фото: Facebook Максим Степанов

Фото: Facebook Максим Степанов

Тепер в Україні нарешті зможуть почати перший етап щеплення від ковіду, що передбачає передусім вакцинування медиків, котрі працюють з хворими на коронавірус або людьми з підозрою. У чергу на вакцинцію записалися поки понад 58 000 медпрацівників. 

Згідно з планом МОЗ, шість областей: Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька, а також Київ отримають вакцину в день прибуття, інші — наступного дня. 

Вакцина AstraZeneca AZD1222 і CoviShield вироблені за однаковою технологією — це векторна вакцина на основі аденовірусу ChAdOx1. Саме ліцензію на виробництво вакцин за цією технологією отримав Індійський інститут сироваток від AstraZeneca. 

"Не можна сказати, що CoviShield — повний еквівалент AZD1222, адже це можна перевірити лише шляхом порівняння двох вакцин у лабораторії. Оскільки Індійський інститут сироваток є виробником 28 інших прекваліфікованих ВООЗ вакцин, він має технології на якісне відтворення вакцини від ковід за технологією від AstraZeneca. Але це інша вакцина, з іншою назвою, від іншого виробника, просто яка має ті самі компоненти", — пояснює LB.ua лікарка та директорка програми "Громадське здоров’я" Міжнародного фонду "Відродження" Вікторія Тимошевська.

Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Довга дорога: як вакцини від ковіду їдуть в Україну". 

Про те, що Україна першою отримає саме розробку AstraZeneca, а не препарат Pfizer, стало відомо 13 лютого. Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив журналістам, що перша поставка, ймовірно, буде розміром 500 тисяч доз, а загалом Україна буде отримувати по 1 млн доз вакцини щомісяця до червня у межах закупівлі через міжнародне агентство Crown Agency.

Початок щеплень планували на наступний після поставки день. Терміни прибуття вакцини оголошували з 15 лютого, однак вони змістилися. 19 лютого міністр охорони здоров'я України полетів до Індії домовлятися про збільшення кількості вакцин та щоб "контролювати відправку першої партії". 21 лютого Степанов повідомив, що з міста Пуне уже почалося відвантаження партії вакцини компанії AstraZeneca. Звідти препарат відправиться до Мумбаї, потім - до Стамбула, і вже з Туреччини прибуде в Україну. 

22 лютого вакцина AstraZeneca отримала офіційну реєстрацію в Україні

Нагадаємо, що 23 листопада були оприлюднені попередні результати клінічних випробувань вакцини від AstraZeneca, які показали її середню ефективність у 70%. При цьому якщо учасникам випробувань двічі з проміжком в один місяць вводили однакову дозу препарату, то його ефективність складала лише 62%. Якщо ж пацієнтам спочатку вводили пів дози вакцини, а через місяць - цілу, то в такому випадку ефективність складала 90%. Тобто 70% - це середній показник.

У лютому виробник такоє заявив, що препарат AstraZeneca виявився ефективним вже після першої дози. Результати попереднього аналізу третьої фази клінічних випробувань, які проводилися в Великобританії, Бразилії та Південній Африці показали, що вакцина демонструє ефективність на рівні 76% вже після першого уколу і забезпечує стовідсотковий захист від тяжкого перебігу, госпіталізації і смерті. 

З'ясувалося також, що вакцина більш ефективна, якщо відтермінувати другий укол у часі. Коли другу дозу вводили через шість тижнів після першої, ефективність становила всього 55%, а після того, як цей відрізок збільшили до 12 тижнів - ефективність зросла до 82%.

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