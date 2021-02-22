Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях
Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях
У Києві хлопцю відірвало ногу на будівельному майданчику
У Києві хлопцю відірвало ногу на будівельному майданчику
До санкційного списку РНБО потрапили магазини "Спортмайстер" - їм заборонено торгувати
До санкційного списку РНБО потрапили магазини "Спортмайстер" - їм заборонено торгувати
У Києві впав навіс, під яким велась стихійна торгівля
У Києві впав навіс, під яким велась стихійна торгівля
Оприлюднено указ президента щодо введення санкцій проти Медведчука і пов'язаних з ним осіб і компаній
Оприлюднено указ президента щодо введення санкцій проти Медведчука і пов'язаних з ним осіб і компаній
У Чернівецькій області рекорд з кількості нових хворих на COVID-19
У Чернівецькій області рекорд з кількості нових хворих на COVID-19
Росія просить Німеччину видати терміновий дозвіл на будівництво “Північного потоку-2”
Росія просить Німеччину видати терміновий дозвіл на будівництво “Північного потоку-2”
Стало відомо, кому віддадуть майно, яке забрали у Медведчука
Стало відомо, кому віддадуть майно, яке забрали у Медведчука
Возвратившийся Байден, Макрон и автономия Европы, Меркель и Донбасс, Гейтс и вакцина – главное из Мюнхенской конференции
Возвратившийся Байден, Макрон и автономия Европы, Меркель и Донбасс, Гейтс и вакцина – главное из Мюнхенской конференции
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Виробник вакцини від коронавірусу Novavax підтвердив збільшення кількості доз для України

Загальна кількість доз складає 15 млн, поставки заплановані на липень 2021. 

Виробник вакцини від коронавірусу Novavax підтвердив збільшення кількості доз для України
Фото: EPA/UPG

Виробник американської вакцини від коронавірусу Novavax - індійський завод Serum Institut - підтвердив збільшення кількості доз для постачання в Україну.

Про завершення переговорів на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Нам підтвердили можливість постачання додаткових 5 мільйонів доз вакцин від цього виробника. Затвердимо домовленість підписанням договору. Загальний обсяг вакцин Novavax, який ми очікуємо в Україні, на сьогодні складає 15 млн. Нагадаю, що постачання вакцини Novavax заплановано починаючи з липня 2021", - зазначив міністр.

Доклінічні випробування вакцини Novavax NVX-CoV2373 показали високу імуногенність та високі рівні антитіл, що нейтралізують вірус. Препарат не містить живих компонентів вірусу і складається з тих його частин, які викликають імунну відповідь.

У січні стало відомо, що Україна вела перемовини з найбільшим світовим виробником вакцин Serum Institute of India щодо закупівлі кандидату в вакцини від коронавірусу NVX-CoV2373. Цей кандидат у вакцини виробляється в Індії, але був розроблений американською компанією Novavax, третя стадія випробувань проводиться у США, Великобританії та Мексиці. Згодом прем'єр-міністр України повідомив, що держава може отримати препарат від Novavax у межах ініціативи COVAX.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також