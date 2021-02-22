Виробник вакцини від коронавірусу Novavax підтвердив збільшення кількості доз для України

Виробник американської вакцини від коронавірусу Novavax - індійський завод Serum Institut - підтвердив збільшення кількості доз для постачання в Україну.

Про завершення переговорів на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Нам підтвердили можливість постачання додаткових 5 мільйонів доз вакцин від цього виробника. Затвердимо домовленість підписанням договору. Загальний обсяг вакцин Novavax, який ми очікуємо в Україні, на сьогодні складає 15 млн. Нагадаю, що постачання вакцини Novavax заплановано починаючи з липня 2021", - зазначив міністр.

Доклінічні випробування вакцини Novavax NVX-CoV2373 показали високу імуногенність та високі рівні антитіл, що нейтралізують вірус. Препарат не містить живих компонентів вірусу і складається з тих його частин, які викликають імунну відповідь.

У січні стало відомо, що Україна вела перемовини з найбільшим світовим виробником вакцин Serum Institute of India щодо закупівлі кандидату в вакцини від коронавірусу NVX-CoV2373. Цей кандидат у вакцини виробляється в Індії, але був розроблений американською компанією Novavax, третя стадія випробувань проводиться у США, Великобританії та Мексиці. Згодом прем'єр-міністр України повідомив, що держава може отримати препарат від Novavax у межах ініціативи COVAX.