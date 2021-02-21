Всі бажаючі зможуть безкоштовно пройти вакцинацію від COVID-19, - Ляшко

Заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар Віктор Ляшко запевняє, що пройти вакцинацію від коронавірусу за державний кошт зможуть всі бажаючі.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Держава передбачила ту кількість коштів, яка необхідна для покриття всього населення України старше 18 років безкоштовною і добровільною вакцинацією. Всі, хто захоче вакцинуватися, - вакцинується", - сказав Ляшко.

Він зауважив, що через обмежений доступ до вакцини на ринку та неможливість щепити всіх одночасно уряд розробив "дорожню карту" вакцинації. Вона надає пріоритету вакцинації групам ризику та працівникам "критичних для держави" структур.

Ляшко також зазначив, що дітей від ковіду не вакцинуватимуть, оскільки жодна вакцина від COVID-19 ще не пройшла клінічних випробувань на неповнолітніх.

Нагадаємо, 18 лютого Степанов полетів у Індію домовлятися з виробником вакцин про збільшення кількості доз та "контролювати процес відвантаження першої партії".

Водночас Міністерство охорони здоров'я назвало області, які першими отримають вакцину для коронавірусу.

Так, шість областей: Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька, а також Київ отримають вакцину в день розвезення, інші – наступного дня. Зразу після прибуття вакцини її доставлятимуть одночасно одинадцять машин.

21 лютого Максим Степанов повідомив, що 500 000 доз вакцини від коронавірусу вже їдуть до України.