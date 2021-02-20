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У ЗСУ зареєстрували 55 нових випадків ковіду

До закладів охорони здоров’я госпіталізовано 8 осіб.

У ЗСУ зареєстрували 55 нових випадків ковіду
Фото: Київрада

За минулу добу у Збройних силах України зареєстровано 55 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомили у Командуванні медичних сил ЗСУ.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 8 осіб:

у Мукачівський військовий госпіталь – 3 військовослужбовця,

у Житомирський військовий госпіталь – 2 військовослужбовця,

у Хмельницький військовий госпіталь, Житомирську та Івано-Франківську міські лікарні – по 1 військовослужбовцю.

Стан здоров’я хворих задовільний, призначено необхідне лікування.

Загалом станом на 20 лютого на ковід хворіє 542 українських військових. Всього за час пандемії у ЗСУ одужало 15 676 осіб, летальних випадків – 44. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 120 осіб.

Нагадаємо, у п'ятницю, 19 лютого в Україні зафіксовано 6 295 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 429 дітей та 223 медпрацівники. Померло 73 людей.

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