Число госпіталізованих з ковідом у січні зменшилося майже на 30% порівняно з груднем

Кількість пацієнтів, які були підключені до джерел кисню, теж зменшилася.

У Національній службі здоров’я констатують значне зменшення госпіталізацій пацієнтів з коронавірусною недугою.

Так, за даними НСЗУ, у січні кількість госпіталізованих пацієнтів зменшилась майже на 30% порівняно з груднем. Загалом у першому місяці року було госпіталізовано трохи більше 42 тис. пацієнтів з коронавірусною хворобою. Ще 7,5 тис. продовжили розпочате у грудні лікування.

Також у січні зменшилася кількість пацієнтів, які були підключені до джерел кисню, - майже на 14 тис. порівняно з груднем. Їх загальна кількість склала 35,5 тисяч. Це 72% від усіх пролікованих у січні пацієнтів.

У відділенні інтенсивної терапії медичну допомогу отримували 9,5 тис. пацієнтів, що майже на чотири тисячі осіб менше, ніж у грудні.

Також на дві тисячі осіб у січні зменшилась кількість пацієнтів, які потребували підключення до апарату ШВЛ - до чотирьох тисяч з шести.

Київ у січні залишався містом, де госпіталізують найбільшу кількість пацієнтів з коронавірусом - 3 421 осіб. "Але це - майже на півтори тисячі менше, ніж було у грудні", - зазначають у Нацслужбі здоров’я.

В Харківській області госпіталізовано 3 235 осіб. Тут за місяць суттєво кількість госпіталізацій не зменшилась.

Як повідомляли, фахівці Київської школи економіки констатувала напружену ситуацію з COVID-19 в Україні. Зростання захворюваності в п’яти регіонах перекриває спадання в решті 20-ти.

В Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях триває активний спалах захворюваності на COVID-19. Кількість нових госпіталізованих переважає кількість виписаних з лікарень на 30-50%. В Івано-Франківській та Закарпатській областях реанімаційні ліжка заповнені на 70%.