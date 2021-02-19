Помер актор Андрій М'ягков, який зіграв одну з головних ролей в "Іронії долі"
Помер актор Андрій М'ягков, який зіграв одну з головних ролей в "Іронії долі"
В Україні змінили порядок призову на військову службу
В Україні змінили порядок призову на військову службу
Зеленський ветував закон про проведення конкурсів на державну службу
Зеленський ветував закон про проведення конкурсів на державну службу
Сергій Кислиця: «Кожне засідання щодо «Мінська» завершується для РФ повною ганьбою»
Сергій Кислиця: «Кожне засідання щодо «Мінська» завершується для РФ повною ганьбою»
Івано-Франківська область вирішила ввести жорсткий карантин через "майже критичну" ситуацію з коронавірусом
Івано-Франківська область вирішила ввести жорсткий карантин через "майже критичну" ситуацію з коронавірусом
Александр Корниенко: "Конфетно-букетный период с избирателем закончился. Теперь это этап сожительства"
Александр Корниенко: "Конфетно-букетный период с избирателем закончился. Теперь это этап сожительства"
​Порошенко купив у Макеєнка телеканал "Прямий"
​Порошенко купив у Макеєнка телеканал "Прямий"
"Сільпо" купує торгову мережу "Фуршет" (оновлено)
"Сільпо" купує торгову мережу "Фуршет" (оновлено)
Суди по Майдану. Хто відповів за злочини, скоєні в центрі Києва 18 лютого 2014
Суди по Майдану. Хто відповів за злочини, скоєні в центрі Києва 18 лютого 2014
ГоловнаСпорт

Прем'єр-міністр Бельгії особисто лобіював скасування обов'язкового тестування на COVID-19 у Києві делегації "Брюгге"

Бельгійська сторона побоювалася шахрайства.

Прем'єр-міністр Бельгії особисто лобіював скасування обов'язкового тестування на COVID-19 у Києві делегації "Брюгге"
Фото: ЕРА/UPG

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) зобов'язало бельгійський "Брюгге" по прибутті до Києва пройти додаткове тестування на коронавірус перед матчем 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Динамо" (1:1).

Однак бельгійська сторона намагалася уникнути цієї процедури. Для цього навіть підключили прем'єр-міністра Бельгії Александра де Кроо, повідомляє бельгійський ресурс Het Nieuwsblad.

При цьому "Брюгге" сповістив УЄФА, що пройшов усі необхідні тести на батьківщині, а потреба другого тестування не передбачена циркулярами організації. Керівництво бельгійської делегації боялося шахрайства з української сторони.

У підсумку сторонам вдалося домовитися. Але українська бюрократія завадила реалізації компромісу - останньої миті зник український чиновник, який мав поставити підпис під офіційним документом.

Через це "Брюгге" став заручником ситуації і не зміг покинути готель Hyatt Regency. У підсумку в середу команда навіть не змогла провести тренування на НСК "Олімпійський".

Зрештою, "Брюгге" нічого не залишалося, як скоритися вимозі МОЗ, але клуб зажадав, щоб тестування проводила атестована УЄФА лабораторія. Тести зробили, в результаті позитивний результат отримав півзахисник Матс Рітс, який у четвер мусив покинути Україну на спецрейсі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також