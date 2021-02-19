Прем'єр-міністр Бельгії особисто лобіював скасування обов'язкового тестування на COVID-19 у Києві делегації "Брюгге"

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) зобов'язало бельгійський "Брюгге" по прибутті до Києва пройти додаткове тестування на коронавірус перед матчем 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Динамо" (1:1).

Однак бельгійська сторона намагалася уникнути цієї процедури. Для цього навіть підключили прем'єр-міністра Бельгії Александра де Кроо, повідомляє бельгійський ресурс Het Nieuwsblad.

При цьому "Брюгге" сповістив УЄФА, що пройшов усі необхідні тести на батьківщині, а потреба другого тестування не передбачена циркулярами організації. Керівництво бельгійської делегації боялося шахрайства з української сторони.

У підсумку сторонам вдалося домовитися. Але українська бюрократія завадила реалізації компромісу - останньої миті зник український чиновник, який мав поставити підпис під офіційним документом.

Через це "Брюгге" став заручником ситуації і не зміг покинути готель Hyatt Regency. У підсумку в середу команда навіть не змогла провести тренування на НСК "Олімпійський".

Зрештою, "Брюгге" нічого не залишалося, як скоритися вимозі МОЗ, але клуб зажадав, щоб тестування проводила атестована УЄФА лабораторія. Тести зробили, в результаті позитивний результат отримав півзахисник Матс Рітс, який у четвер мусив покинути Україну на спецрейсі.