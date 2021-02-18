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"Ювентус" пропустив безглуздий гол в програному "Порту" матчі Ліги Чемпіонів

Фаворит не підтвердив свій статус.

"Ювентус" пропустив безглуздий гол в програному "Порту" матчі Ліги Чемпіонів
Кріштіану епізодично виходив з тіні
Фото: EPA/UPG

В рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів "Порту" приймав "Ювентус" і здобув мінімальну перемогу - 2:1.

Для туринців неприємності почалися вже в самому дебюті, коли Родріго Бентанкур привіз у свої ворота безглуздий гол - 1:0.

Лише 19 секунд з початку другого тайму знадобилося господарям, щоб подвоїти свою перевагу - 2:0.

Кріштіану Роналду перебував весь матч в тіні.

Подарував "Старій сеньйорі" промінь надії на прохід у чвертьфінал гол Федеріко К'єзи на 82-й хвилині - 2:1.

Але, з урахуванням того, що "Порту" в нинішньому сезоні дуже мало пропускає, зробити це підопічним Андреа Пірло в Турині буде не так вже й легко.

Огляд матчу "Порту" - "ювентус".

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