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Мбаппе повторив досягнення Шевченка на "Ноу Камп" в Лізі чемпіонів

Кіліан відзначився хеттриком у вчорашньому матчі проти "Барселони".

Кіліан Мбаппе
Фото: EPA/UPG
Кіліан Мбаппе

"Парі Сен-Жермен" практично гарантував собі прохід в стадію чвертьфіналу, розгромивши на виїзді "Барселону" в рамках першого матчу 1/8 фіналу - 4:1.

Хеттриком на "Ноу Камп" відзначився Кіліан Мбаппе.

Таким чином, 22-річний француз повторив досягнення Андрія Шевченка, який був єдиним футболістом, який оформив хеттрик на "Ноу Камп" в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, 5 листопада 1997 року легендарне "Динамо" Валерія Лобановського обіграло "Барселону" - 4:0.

Додамо, що "Барселоні" в матчі ЛЧ три голи забивав ще один гравець Фаустіно Аспрілья, але "Ньюкасл", в складі якого виступав колумбієць, виграла у каталонців на своєму полі (3:2). Це трапилося 17 вересня того ж 1997 року.

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