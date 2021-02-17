"Парі Сен-Жермен" практично гарантував собі прохід в стадію чвертьфіналу, розгромивши на виїзді "Барселону" в рамках першого матчу 1/8 фіналу - 4:1.
Хеттриком на "Ноу Камп" відзначився Кіліан Мбаппе.
Таким чином, 22-річний француз повторив досягнення Андрія Шевченка, який був єдиним футболістом, який оформив хеттрик на "Ноу Камп" в Лізі чемпіонів.
Нагадаємо, 5 листопада 1997 року легендарне "Динамо" Валерія Лобановського обіграло "Барселону" - 4:0.
Додамо, що "Барселоні" в матчі ЛЧ три голи забивав ще один гравець Фаустіно Аспрілья, але "Ньюкасл", в складі якого виступав колумбієць, виграла у каталонців на своєму полі (3:2). Це трапилося 17 вересня того ж 1997 року.
3 - Kylian Mbappé 🇫🇷 became the third player in @ChampionsLeague history to score a hat-trick against Barcelona, after Faustino Asprilla 🇨🇴 and Andriy Shevchenko 🇺🇦 in 1997, both scoring in the group stage. Stellar. https://t.co/2wQi3eYG5D— OptaJose (@OptaJose) February 16, 2021