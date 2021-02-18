"Шахтар" увійшов в топ-10 клубів світу за кількістю трофеїв в XXI столітті

Авторитетний вебпортал Transfermarkt оприлюднив рейтинг найкращих клубів світу XXI століття за кількістю завойованих трофеїв.
Чемпіон України "Шахтар" потрапив в топ-10 рейтингу, зайнявши 7-е місце з 33 трофеями.
Лідером номінації є єгипетський "Аль-Ахлі", у якого 45 трофеїв. Німецька "Баварія", яка виграла Клубний чемпіонат світу, підібралася до каїрського клубу на дистанцію однієї перемоги (44 титули).
Рейтинг кращих клубів світу за кількістю трофеїв в XXI столітті:
- 1. "Аль-Ахлі" (Єгипет) - 45
- 2. "Баварія" (Німеччина) - 44
- 3. "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар) - 40
- 4. "Порту" (Португалія) - 35
- 5-6. "Барселона" (Іспанія), "Селтік" (Шотландія) - 34
- 7-8. "ШАХТАР" (Україна), "Окленд Сіті" (Нова Зеландія) - 33
- 9. "Реал" (Іспанія) - 30
- 10. ПСЖ (Франція) - 30