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"Шахтар" увійшов в топ-10 клубів світу за кількістю трофеїв в XXI столітті

"Гірники" завоювали 33 трофея.

"Шахтар" увійшов в топ-10 клубів світу за кількістю трофеїв в XXI столітті
"Шахтар"
Фото: ФК "Шахтар"

Авторитетний вебпортал Transfermarkt оприлюднив рейтинг найкращих клубів світу XXI століття за кількістю завойованих трофеїв.

Чемпіон України "Шахтар" потрапив в топ-10 рейтингу, зайнявши 7-е місце з 33 трофеями.

Лідером номінації є єгипетський "Аль-Ахлі", у якого 45 трофеїв. Німецька "Баварія", яка виграла Клубний чемпіонат світу, підібралася до каїрського клубу на дистанцію однієї перемоги (44 титули).

Рейтинг кращих клубів світу за кількістю трофеїв в XXI столітті:

  • 1. "Аль-Ахлі" (Єгипет) - 45
  • 2. "Баварія" (Німеччина) - 44
  • 3. "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар) - 40
  • 4. "Порту" (Португалія) - 35
  • 5-6. "Барселона" (Іспанія), "Селтік" (Шотландія) - 34
  • 7-8. "ШАХТАР" (Україна), "Окленд Сіті" (Нова Зеландія) - 33
  • 9. "Реал" (Іспанія) - 30
  • 10. ПСЖ (Франція) - 30
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