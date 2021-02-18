"Шахтар" увійшов в топ-10 клубів світу за кількістю трофеїв в XXI столітті

Авторитетний вебпортал Transfermarkt оприлюднив рейтинг найкращих клубів світу XXI століття за кількістю завойованих трофеїв.

Чемпіон України "Шахтар" потрапив в топ-10 рейтингу, зайнявши 7-е місце з 33 трофеями.

Лідером номінації є єгипетський "Аль-Ахлі", у якого 45 трофеїв. Німецька "Баварія", яка виграла Клубний чемпіонат світу, підібралася до каїрського клубу на дистанцію однієї перемоги (44 титули).

Рейтинг кращих клубів світу за кількістю трофеїв в XXI столітті: