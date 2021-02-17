Вболівальники зможуть відвідувати спортивні заходи за умови заповнення половини місць

Завтра в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи київське "Динамо" зіграє з "Брюгге" на НСК "Олімпійський".

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що з 18 лютого Україна переходить до нового адаптивному карантину, за його правилами, відвідувати спортивні події зможуть не більше ніж 50% глядачів від загальної місткості стадіонів або інших об’єктів.

Про це повідомляє SportArena.

Раніше президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський повідомляв, що звернувся в МОЗ із запитом про допуск глядачів.

Уже завтра, 18 лютого, в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи київське "Динамо" зіграє з "Брюгге" на НСК "Олімпійський". Гра розпочнеться о 17:00, а не о 19:55, як планувалося, через холодну погоду.

За тиждень у Києві гру з "Маккабі" (Тель-Авів) проведе "Шахтар".

Сьогодні МОЗ зобов’язав бельгійський "Брюгге" пройти додаткове тестування на коронавірус.

Нагадаємо, Україна з наступного тижня повернеться до моделі адаптивного карантину. В областях встановлюватимуться різні карантинні обмеження залежно від епідемічної ситуації. З 24 лютого вся країна "за замовчуванням" перебуватиме на "жовтому" рівні, а інші зони визначатимуться щоденно і публікуватимуться на сайті МОЗ. Сам карантин продовжили до 30 квітня.