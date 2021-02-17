Путін вперше прокоментував закриття "телеканалів Медведчука"
Путін вперше прокоментував закриття "телеканалів Медведчука"
Ексзаступник Супрун Павло Ковтонюк пішов з Київської школи економіки через фото Милованова зі Шкарлетом (оновлено)
Ексзаступник Супрун Павло Ковтонюк пішов з Київської школи економіки через фото Милованова зі Шкарлетом (оновлено)
Геращенко покинула телестудію через сексистське висловлювання Арестовича – порівняв ”ЄС” з ”жіночим ПТУ”
Геращенко покинула телестудію через сексистське висловлювання Арестовича – порівняв ”ЄС” з ”жіночим ПТУ”
Вітренко пропонує Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва та Наглядову раду Нафтогазу
Вітренко пропонує Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва та Наглядову раду Нафтогазу
У Боярці дві семикласниці отруїлися "дротаверином", одна дівчинка померла (оновлено)
У Боярці дві семикласниці отруїлися "дротаверином", одна дівчинка померла (оновлено)
Вітренка позбавлять статусу "в.о." міністра, якщо Рада втретє провалить його кандидатуру
Вітренка позбавлять статусу "в.о." міністра, якщо Рада втретє провалить його кандидатуру
СБУ оголосила про підозру Шарію
СБУ оголосила про підозру Шарію
Вітренко публічно назвав причини, через які вимагає звільнення керівництва "Нафтогазу"
Вітренко публічно назвав причини, через які вимагає звільнення керівництва "Нафтогазу"
Івано-Франківська область вирішила ввести жорсткий карантин через "майже критичну" ситуацію з коронавірусом
Івано-Франківська область вирішила ввести жорсткий карантин через "майже критичну" ситуацію з коронавірусом
ГоловнаСпорт

Вболівальники зможуть відвідувати спортивні заходи за умови заповнення половини місць

Завтра в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи київське "Динамо" зіграє з "Брюгге" на НСК "Олімпійський".

Вболівальники зможуть відвідувати спортивні заходи за умови заповнення половини місць
Фото: EPA/UPG

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що з 18 лютого Україна переходить до нового адаптивному карантину, за його правилами, відвідувати спортивні події зможуть не більше ніж 50% глядачів від загальної місткості стадіонів або інших об’єктів.

Про це повідомляє SportArena.

Раніше президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський повідомляв, що звернувся в МОЗ із запитом про допуск глядачів.

Уже завтра, 18 лютого, в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи київське "Динамо" зіграє з "Брюгге" на НСК "Олімпійський". Гра розпочнеться о 17:00, а не о 19:55, як планувалося, через холодну погоду.

За тиждень у Києві гру з "Маккабі" (Тель-Авів) проведе "Шахтар".

Сьогодні МОЗ зобов’язав бельгійський "Брюгге" пройти додаткове тестування на коронавірус.

Нагадаємо, Україна з наступного тижня повернеться до моделі адаптивного карантину. В областях встановлюватимуться різні карантинні обмеження залежно від епідемічної ситуації. З 24 лютого вся країна "за замовчуванням" перебуватиме на "жовтому" рівні, а інші зони визначатимуться щоденно і публікуватимуться на сайті МОЗ. Сам карантин продовжили до 30 квітня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також