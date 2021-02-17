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Генсек ООН запропонував G20 координувати глобальну вакцинацію проти COVID-19

Гутерріш вважає, що це допоможе швидше покласти край пандемії.

Генсек ООН запропонував G20 координувати глобальну вакцинацію проти COVID-19
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш в середу припустив створити в рамках "Великої двадцятки" цільову робочу групу для підготовки і координації плану щодо глобальній вакцинації населення проти коронавірусу COVID-19.

Про це він заявив під час засідання Ради безпеки ООН, передає "Інтерфкас-Україна".

"Світу терміново потрібен план глобальної вакцінації... Я вважаю, що G20 володіє всім необхідним, щоб створити екстрену цільову робочу групу. Така група може підготувати необхідний нам глобальний план вакцинації, координувати його реалізацію та фінансування", - сказав він.

Гутерріш вважає, що такий підхід дозволили б ефективніше проводити вакцинацію і, таким чином, швидше покласти край пандемії.

Нагадаємо, 5 лютого президент Генасамблеї ООН вакцинувався від COVID-19.

У грудні минулого року Гутерреш заявив, що у світі розвивається так званий "вакцинаційний націоналізм" - коли бідні країни спостерігають за підготовкою до вакцинації проти коронавірусу у багатих країнах і задаються питанням, чи будуть і вони вакциновані, і коли.

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