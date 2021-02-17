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Івано-Франківська область вирішила ввести жорсткий карантин через "майже критичну" ситуацію з коронавірусом

В'їзд та виїзд з регіону можуть обмежити.

Івано-Франківська область вирішила ввести жорсткий карантин через "майже критичну" ситуацію з коронавірусом
Фото: Івано-Франківська обласна клінічна лікарня

Івано-Франківська обласна комісія ТЕБ та НС ввела карантинні обмеження "червоного" рівня з наступного тижня через близьку до критичної ситуацію з коронавірусом.

Засідання комісії відбулося за участі головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка та міністра охорони здоров'я Максим Степанов (останній - відеозв'язком).

"Ситуація щодо поширення коронавірусної хвороби залишається напруженою, а в Івано-Франківській області вона вже майже критична", - сказав Ляшко на початку засідання.

Він визнав, що область повністю виконала вимоги міністерства про перепрофілювання 50% ліжкового фонду під ковід. 80% з цих ліжок забезпечені киснем. Але через збільшення кількості госпіталізацій ліжок почало не вистачати. "Останні 10 днів спостерігається значне зростання кількості випадків коронавірусної хвороби, і що найбільше нас лякає - госпіталізацій", - сказав Ляшко.

Щоб сповільнити поширення коронавірусу, було прийнято рішення посилити карантин.

"Без додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів подолати або стримати це стрімке поширення коронавірусної хвороби неможливо", - сказав Ляшко.

Тому комісія заборонила закладам громадського харчування з 22 до 28 лютого приймати відвідувачів, можна працювати лише на виніс. Розважальні заклади, нічні клуби, кінотеатри, спортивні зали повинні на цей час повинні припинити роботу. Також з 22 до 28 лютого заборонено проведення культурних та релігійних заходів, а також очне навчання учнями 5-11 класів.

Прийнято рішення до 22 лютого організувати на базі Богородчанської ЦРЛ модульну лікарню на 250 ліжкомісць для надання стаціонарної допомоги хворим з СOVID-19. На базі Лисецької лікарні розгорнуть додатково 50 ліжкомісць, у інших закладах, які вже лікують хворих з коронавірус, – 150 місць.

До 18 лютого Верховинську та Заболотівську лікарні вносять до переліку медзакладів, які лікуватимуть хворих з коронавірусом – розгорнуть по 50 ліжок в кожній лікарні.

За пропозицією міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова, голова ОДА Андрій Бойчук обіцяв розглянути питання щодо встановлення на в’їздах в область блокпостів, на яких проводитимуть температурний скринінг.

"“Вам треба звернутися до державної комісії з такою пропозицією. Вам треба фізично обмежити і контролювати в’їзд в область. Державна комісія може зібратися дуже терміново, щоби підтримати ваші пропозиції", – запевнив Чернишов, який, як і Степанов, взяв участь у засідання комісії в онлайн-режимі.

Нагадаємо, що з початку лютого Івано-Франківська область з великим відривом вийшла на перше місце за захворюваністю на ковід.

В останні дні там щодня реєструють 400-600 нових випадків коронавірусної хвороби - стільки ж, як на листопадовому піку.

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