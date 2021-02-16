У МОЗ назвали три вакцини, подані на реєстрацію в Україні

Вакцина від Pfizer стала третьою вакциною, реєстрація якої почалася в Україні.

Вакцина виробництва компанії Pfizer стала третім засобом від коронавірусу, поданим на реєстрацію в Україні.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

У міністерстві нагадали, що сьогодні МОЗ отримало заяву про державну реєстрацію вакцини Комірнаті / Comirnaty, виробництва Pfizer Manufacturing Belgium під зобов’язання для екстреного медичного застосування.

“Це вже третя вакцина, реєстрація якої почалася на території України. Наразі на реєстрації знаходяться вакцини проти COVID-19 від Oxford/AstraZeneca та Sinovac”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 15 лютого в Україні подали на реєстрацію вакцину AstraZeneca проти ковіду.

10 лютого компанія Sinovac подала заявку про державну реєстрацію в Україні вакцини проти COVID-19 під зобов'язання для екстреного медичного застосування.