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У МОЗ назвали три вакцини, подані на реєстрацію в Україні

Вакцина від Pfizer стала третьою вакциною, реєстрація якої почалася в Україні.

У МОЗ назвали три вакцини, подані на реєстрацію в Україні
фармацевтическая компания Pfizer демонстрирует флаконы с вакциной Covid-19 в нераскрытой лаборатории 16 ноября 2020 года.
Фото: EPA/UPG

Вакцина виробництва компанії Pfizer стала третім засобом від коронавірусу, поданим на реєстрацію в Україні.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

У міністерстві нагадали, що сьогодні МОЗ отримало заяву про державну реєстрацію вакцини Комірнаті / Comirnaty, виробництва Pfizer Manufacturing Belgium під зобов’язання для екстреного медичного застосування. 

“Це вже третя вакцина, реєстрація якої почалася на території України. Наразі на реєстрації знаходяться вакцини проти COVID-19 від Oxford/AstraZeneca та Sinovac”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 15 лютого в Україні подали на реєстрацію вакцину AstraZeneca проти ковіду.

10 лютого компанія Sinovac подала заявку про державну реєстрацію в Україні вакцини проти COVID-19 під зобов'язання для екстреного медичного застосування.

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