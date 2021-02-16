​В центральній лікарні Івано-Франківська закінчилися місця через рекордну кількість хворих з пневмоніями

"79 пневмоній за добу – у нас такого ще не було".

В центральній міській клінічній лікарні Івано-Франківська закінчилися місця. Людей з пневмоніями змушені розміщувати в коридорах та навіть їдальні.

Про це на оперативній нараді в вівторок розказала начальниця управління охорони здоров’я мерії Марія Бойко, пише місцеве видання "Курс".

За її словами, зараз в ЦМКЛ 333 пацієнтів з пневмоніями, що становить 95% від усіх пацієнтів.

"Центральна міська клінічна лікарня за цю добу, напевне, побила рекорд через те, що госпіталізовано до лікарні 95 пацієнтів, із них 79 із пневмоніями. Такої цифри не мали. У нас було 62-68, але 79 пневмоній за добу – у нас такого ще не було", – розповіла Бойко.

В реанімації ЦМКЛ перебуває 16 пацієнтів, на апараті CPAP – 9, одна людина заінтубована на ШВЛ, на кисні – 89 осіб.

За словами Бойко, у цій лікарні немає вже жодного вільного місця. "Всі фізичні ліжка, які були в лікарні: нові, старі, які мали йти на списання, – вони всі задіяні. Пацієнти лежать в коридорах, в їдальнях, у кабінетах лікарів", – зазначила Бойко.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків відповів на це, що завтра мають виписати 50-60 людей. "Але, крім пологового, готуйте дитячу і поліклініки дві", – доручив Марцінків.

У міській клінічній лікарні №1 перебуває 198 пацієнтів, з пневмоніями - 155. Заповненість там складає 77%.

"Ситуація складна, але поки що контрольована", - підсумувала Бойко.

Нагадаємо, що з початку лютого Івано-Франківська область з великим відривом вийшла на перше місце за захворюваністю на ковід.

В останні дні там щодня реєструють 400-600 нових випадків коронавірусної хвороби - стільки ж, як на листопадовому піку.