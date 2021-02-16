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За добу в Україні зафіксували 3 143 нові випадки ковіду, одужали 6 189 осіб

Госпіталізовано 915 осіб.

За добу в Україні зафіксували 3 143 нові випадки ковіду, одужали 6 189 осіб
Фото: EPA/UPG

За минулу добу в Україні зафіксували 3 143 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 182 дитини та 179 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Так, за минулу добу госпіталізовано 915 осіб. 150 пацієнтів померли. Одужали 6 189 осіб. За добу було здійснено 39 401 тестування, зокрема методом ПЛР – 18 948, методом ІФА – 11 339, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 9114.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 276 618 осіб, одужало 1 122 968. Від ускладнень хвороби померли 24 542 людини. Усього було проведено 6 570 806 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (621), Чернівецькій (343), м. Києві (308), Вінницькій (210) і Закарпатській (204) областях.

Статистика у регіонах за добу:

  • м. Київ – 308 випадків;
  • Вінницька область – 210 випадків;
  • Волинська область – 95 випадків;
  • Дніпропетровська область – 85 випадків;
  • Донецька область – 60 випадків;
  • Житомирська область – 18 випадків;
  • Закарпатська область – 204 випадки;
  • Запорізька область – 95 випадків;
  • Івано-Франківська область – 621 випадок;
  • Київська область – 136 випадків;
  • Кіровоградська область – 20 випадків;
  • Луганська область – 26 випадків;
  • Львівська область – 115 випадків;
  • Миколаївська область – 55 випадків;
  • Одеська область – 127 випадків;
  • Полтавська область – 149 випадків;
  • Рівненська область – 88 випадків;
  • Сумська область – 7 випадків;
  • Тернопільська область – 67 випадків;
  • Харківська область – 131 випадок;
  • Херсонська область – 6 випадків;
  • Хмельницька область – 50 випадків;
  • Черкаська область – 99 випадків;
  • Чернівецька область – 343 випадки;
  • Чернігівська область – 28 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов пообіцяв, що процес вакцинації в Україні буде запущено до кінця поточного тижня.

На початку лютого Україна отримала підтвердження постачання 12 млн доз вакцин від COVID-19, в тому числі і AstraZeneca. Перший мільйон доз за контрактом з Serum Institute доставлять з Індії в лютому.

Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила екстрене застосування вакцини від COVID-19 AstraZeneca. Схвалення вакцини ВООЗ було умовою, необхідною для того, щоб вакцину дозволили використовувати в Україні.

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