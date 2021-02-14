У ЗСУ зафіксовано 21 новий випадок коронавірусу

Зараз у ЗСУ ковідом хворіє 540 осіб.

За минулу добу, 13 лютого у Збройних силах України зареєстровано 21 новий випадок захворювання на коронавірус.

Про це повідомили у Командуванні медичних сил ЗСУ.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 4 особи. У 59 військовий мобільний госпіталь – 2 військовослужбовця і до Мукачівського та Чернівецького військового госпіталю – по 1 військовому.

Стан здоров’я хворих задовільний, призначено необхідне лікування.

Загалом станом на 14 лютого в Збройних Силах України на ковід хворіє 540 осіб.

Всього за час пандемії одужало 15 433 особи, летальних випадків зафіксовано 44.

На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 86 осіб.

Нагадаємо, 13 лютого в Україні зареєстровано 3 094 нових випадки коронавірусної хвороби. Зафіксовано 45 летальних випадків.

За добу госпіталізовано 1 917 осіб, з лікарень виписано 2 439 осіб, одужало 2 002 особи і здійснено 19 211 тестувань: зокрема методом ПЛР – 15 576 і методом ІФА – 3 635.