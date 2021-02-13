У Києві за добу від ковіду одужали 1 872 людини

У Києві за минулу добу виявили 320 хворих на коронавірус. Померли 12 людей.
Про це повідомили у Київраді.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому та Дніпровському районах (по 71), Деснянському (36) та Святошинському (26).
До лікарень столиці госпіталізували 44 пацієнти.
Одужали за минулу добу 1 872 людини.
“Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 131867. Коронавірус подолали 86 719 мешканців. За період пандемії у столиці 2 504 летальних випадки від вірусу”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу, 12 лютого в Україні зареєстровано 5 182 нових випадки коронавірусної хвороби. Зареєстровано 111 летальних випадків.