У Києві за добу від ковіду одужали 1 872 людини

Захворіли на коронавірус ще 320 осіб.

У Києві за минулу добу виявили 320 хворих на коронавірус. Померли 12 людей.

Про це повідомили у Київраді.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому та Дніпровському районах (по 71), Деснянському (36) та Святошинському (26).

До лікарень столиці госпіталізували 44 пацієнти.

Одужали за минулу добу 1 872 людини.

“Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 131867. Коронавірус подолали 86 719 мешканців. За період пандемії у столиці 2 504 летальних випадки від вірусу”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 12 лютого в Україні зареєстровано 5 182 нових випадки коронавірусної хвороби. Зареєстровано 111 летальних випадків.