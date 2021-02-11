Лікарі пересадили серце, печінку та дві нирки.

У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова пересадили серце, печінку та дві нирки від посмертного донора. Таким чином медики врятували чотири людини.

Про це повідомляється на сторінці лікарні у фейсбуці.

6 лютого до клініки із запамороченням та втратою свідомості потрапила 45-річна жінка. У неї діагностували розрив аневризми. Стан пацієнтки прогресивно погіршувався, після чого лікарі констатували смерть мозку.

Рідні жінки дали згоду на трансплантацію органів для порятунку інших життів.

Фото: facebook.com/emergencyhospitall

"Коротко про реципієнтів. Нове здорове серце забилось у грудях 22-річного Василя. Нирку отримала 36-річна Оксана, мама двох маленьких діток. Ще одну нирку - 34-річний Ярослав, тато двох маленьких діток. Печінку отримала 48-річна Галина, мама трьох дітей. Внаслідок цирозу печінки та кількох шлунково-кишкових кровотеч вона уже неодноразово ставала нашою пацієнткою", - повідомили лікарі.

Всі операції відбувались водночас у кількох операційних. Їх здійснювали 40 медичних працівників із різних бригад, а на процес загалом витратили 16 годин.

Фото: facebook.com/emergencyhospitall

Фото: facebook.com/emergencyhospitall

Крім того, у той же день медики здійснили ще одну пересадку нирки від родинного донора. Цю процедуру запланували раніше. Таким чином у лікарні виконали п'ять операцій із трансплантації органів одночасно.

Нагадаємо, у грудні минулого року в Україні провели дев'яту за рік операцію з пересадки серця. Трансплантація відбулася у Львові.

У грудні 2019 в Україні вперше за 15 років провели трансплантацію серця. Операцію у Ковельській районній лікарні Волинської області провела бригада лікарів Інституту серця МОЗ на чолі з Борисом Тодуровим. Пацієнта з вираженою дилатаційною кардіоміопатією привезли з Києва, оскільки неможливо було доставити донорське серце у столицю.