МОЗ звинуватило "МЗУ" у зриві медзакупівель на 1 млрд грн у 2020-му (оновлено)

У МОЗ заявили, що держпідприємство "Медичні закупівлі України" у 2020 році зірвало закупівлі препаратів і медвиробів на суму майже 1 млрд грн.

Про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.

"Ми вважаємо відповідальним за колосальні втрати у майже 1 млрд грн керівника ДП "МЗУ" Арсена Жумаділова. Загалом МОЗ визнало роботу "МЗУ" у 2020 році неефективною. Наприкінці 2020 року виявилося, що ДП зірвало закупівлі на 949,7 млн грн із 5,982 млрд грн. Із 483 позицій 108 було закуплено", - цитує Шаталову агентство "Інтерфакс-Україна".

За її словами, підприємство не виконало закупівлі за важливими напрямами, де лікування хворих має бути безперервним, зокрема, з дитячої та дорослої онкології, серцево-судинних захворювань.

"Крім незакуплених позицій, ДП не змогло вчасно здійснити фінансові операції на 163,6 млн грн у напрямі антиретровірусної терапії, 100,5 млн грн у напрямі серцево-судинних захворювань, понад 60 млн грн у напрямі дорослої онкології. Також не оплачені контракти у напрямі дитячої онкології, розсіяного склерозу, ДЦП, ідіопатичної сімейної дистонії. Також були зірвані закупівлі 48 ангіографічних рентгенівських систем більше ніж на 1 млрд грн і 110 автомобілів "екстренки" на суму 191 млн грн", - сказала заступник міністра.

Крім того, за її словами, 2 лютого "МЗУ" поінформувало МОЗ про постачання препарату "Тасигна" за бюджет 2020 року у кількості 419,524 тис. таблеток. 5 лютого МОЗ затвердило розподіл у регіони, тобто вже шість днів ДП "МЗУ" мало розвести препарат у регіони. За інформацією пацієнтських організацій, цей препарат привезли на склади ДП "МЗУ" України ще наприкінці попереднього року.

Заступник міністра зазначила, що службова недбалість ДП "МЗУ" має стати предметом розгляду відповідних держорганів, а також привести до якнайшвидшого призначення наглядової ради цього підприємства для здійснення належного контролю.

Крім цього, Шаталова наголосила, що МОЗ знайшло вирішення ситуації - необхідні кошти для забезпечення українців ліками будуть залучені з рахунків міжнародних закупівельних організацій, які залишилися у результаті економії із бюджетів попередніх років, зокрема 2019 року.

Оновлення. У ДП "Медичні закупівлі України" назвали такі заяви Міністерства охорони здоров'я "маніпулятивними"

"Такі публічні нападки від органу управління на підприємство у своєму віданні, на жаль, не є новими. Необґрунтованість та упередженість таких заяв з боку Міністерства свідчать про небажання керівництва МОЗ брати відповідальність за власну бездіяльність. Адже саме МОЗ протягом минулого року створило умови, що наразили на небезпеку зриву закупівель усього переліку номенклатури лікарських засобів та медичних виробів", - йдеться у заяві ДП "МЗУ" на сторінці у фейсбуці.

У МЗУ наголошують, що незабаром має розпочатися зовнішній аудит закупівель 2020 року з боку Рахункової палати України.

"Об'єктами такої перевірки стануть і Міністерство, і ДП "МЗУ". Ми сподіваємося, що аудит у межах парламентського контролю дасть неупереджену оцінку закупівельного процесу минулого року", - заявляють у держпідприємстві.

При цьому наголошується, що "ухвалення номенклатури, формування потреби, затвердження бюджетних показників та їх доведення, погодження технічних завдань та значних господарських зобов'язань - пряма відповідальність Міністерства охорони здоров'я України".

"Необхідні документи, що дозволяють розпочати закупівлі, МОЗ надало із значною затримкою. За 13 напрямами ми отримали їх лише 4 червня, а щодо АРВ терапії (для пацієнтів з ВІЛ/СНІД) - 2 вересня. Нагадаємо, що закупівлі минулого року ми мали розпочати ще в березні", - стверджують у МЗУ.

Крім того, підприємство нагадує, що у червні 2020 року Кабмін ухвалив постанову №478, яка зобов'язує МЗУ погоджувати з Міністерством охорони здоров'я всі технічні, якісні та інші характеристики товарів до закупівлі. Ця постанова затримала оголошення тендерів у середньому на місяць, а за деякими позиціями - довше. "З травня 2020 року ми в робочому порядку та публічно, офіційно та неформально попереджали Міністерство про ризики у закупівлях", - додають у ДП.

У "МЗУ" наголошують, що в 2020 році держпідприємство заощадило на держзакупівлі 2,95 млрд грн, зокрема 148,7 млн грн на закупівлі автомобілів швидкої допомоги і 163 млн грн - на закупівлі комп'ютерних томографів.

Зазначається також, що Міністерство охорони здоров'я "переплутало інформацію або навмисно ввело в оману суспільство щодо постачань лікарського засобу "Тасигна" (МНН Нілотиніб)". За даними ДП, постачання за контрактом контрагент виконав на склад замовника лише 20 січня 2021 року. Відповідні ліки вже розвозяться регіонами України. "У грудні ж 2020 року МОЗ розподілило ліки, що були закуплені однією з міжнародних організацій за кошти 2019 року", - зазначають у держпідприємстві.

МЗУ наголошують, що очікують від МОЗ документів, що дозволяють розпочати закупівлі 2021 року.

Нагадаємо, на початку січня "Медзакупівлі" заявили, що МОЗ заблокувало їхню роботу через незатвердження тимчасового плану використання бюджетних коштів на 2021 рік, що не дає змоги фінансувати операційну діяльність ДП.

Раніше керівник держпідприємства "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов заявив, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов затягує погодження закупівлі вакцини від COVID-19 у другого виробника.

Також гендиректор ДП "Медичні закупівлі України" звинуватив Степанова в неправомірній вимозі погоджувати всі закупівлі вакцин. При цьому він наголошував, що перемовини між цим виробником та Україною дійшли фінальної стадії.