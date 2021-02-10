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Польща перепродасть Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca

Закупівельна угода ЄС дозволяє перепродати ці вакцини на безприбутковій основі. 

Польща перепродасть Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca
Фото: EPA/UPG

Єврокомісія допомагає Польщі перепродати Україні 1,2 млн доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca на додачу до 117 000 доз препарату Pfizer та від 2,2 до 2,7 млн доз AstraZeneca, які держава отримає у межах COVAX.

Закупівельна угода ЄС дозволяє перепродати ці вакцини на безприбутковій основі. Комісія допомагає обговорювати контрактні та транспортні умови та питання доставки препарату з Польщі до України. Про це на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

"Нас непокоїть вплив російської дезінформації щодо процесу вакцинації в Україні, ми готові допомагати боротися з цієїю дезінформацією та скептичним ставленням до вакцинації", - зазначив Домбровскіс. 

Нагадаємо, у грудні стало відомо, що Польща може передати Україні 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу після того, як вакцини отримає сама країна. Уже у лютому Польща надала Україні можливість придбати вакцину від коронавірусу за її європейською квотою, проте кількість доз не називалася.

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