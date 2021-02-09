В Україні за добу 2 656 нових випадків ковіду, 8 865 пацієнтів одужали

За минулу добу в Україні провели 17 658 ПЛР тестувань і виявили 2 656 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 157 дітей та 229 медпрацівників. Водночас 8 865 пацієнтів одужали.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Протягом 8 лютого госпіталізовано 865 осіб з коронавірусом, зафіксовано 127 пов’язаних із ковідом летальних випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (525), Закарпатській (276), м. Київ (243), Чернівецькій (194) та Запорізькій (164) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 243 випадки;
- Вінницька область – 47 випадків;
- Волинська область – 58 випадків;
- Дніпропетровська область – 71 випадок;
- Донецька область – 59 випадків;
- Житомирська область – 17 випадків;
- Закарпатська область – 276 випадків;
- Запорізька область – 164 випадки;
- Івано-Франківська область – 525 випадків;
- Київська область – 90 випадків;
- Кіровоградська область – 20 випадків;
- Луганська область – 49 випадків;
- Львівська область – 97 випадків;
- Миколаївська область – 57 випадків;
- Одеська область – 90 випадків;
- Полтавська область – 72 випадки;
- Рівненська область – 86 випадків;
- Сумська область – 26 випадків;
- Тернопільська область – 51 випадок;
- Харківська область – 124 випадки;
- Херсонська область – 52 випадки;
- Хмельницька область – 31 випадок;
- Черкаська область – 150 випадків;
- Чернівецька область – 194 випадки;
- Чернігівська область – 7 випадків.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
За весь час пандемії в Україні захворіло вже 1 249 646 осіб. 1 084 608 пацієнтів одужали, помер від ковіду 23 771 українець.
Як повідомляли, станом на ранок 9 лютого у світі зафіксували понад 107 млн випадків COVID-19. Одужали 78,8 млн осіб. Від ускладнень хвороби померли 2,3 млн людей.