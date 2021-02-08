Україна отримала підтвердження на отримання 22 млн доз COVID-вакцин, - Степанов

"Однак, залишається гостре питання, чи готові українці до вакцинації?"

Україна вже отримала підтвердження на постачання 22 мільйонів доз вакцин проти коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".

"Для формування колективного імунітету необхідно, щоб провакцинувалися не менше 60% українців. Держава та МОЗ зі свого боку робить все можливе, аби громадяни України отримали доступ до вакцин. На сьогодні ми маємо підтвердження постачання 22 млн доз вакцин проти COVID-19. Однак, залишається гостре питання, чи готові українці до вакцинації? Саме тому під час Форуму одним із головних питань стала довіра до вакцинації та шляхи підвищення цієї довіри", - цитує Степанова пресслужба МОЗ.

Зазначається, що паралельно триває робота у межах механізмів міжнародної взаємодії щодо доступу до вакцин.

"Медпрацівники проходять відповідне навчання і до середини лютого вони будуть готові втілювати Дорожню карту вакцинації проти COVID-19. В ній детально прописано кожен етап, щоб оперативно адаптувати його під зміни епідемічних чи логістичних умов", - сказано в повідомленні.

5 лютого стало відомо, що Україна отримала підтвердження щодо постачання 12 млн доз вакцин проти ковіду виробництва компанії AstraZeneca та Novavax. Поставки відбуватимуться з лютого цього року.

Днем раніше віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що кілька європейських країн погодилися на перепродаж Україні частини надлишків вакцини від COVID-19.

Раніше голова МОЗ заявив, що держава забезпечить безкоштовний доступ до вакцин від COVID-19 для 21 мільйона українців вже восени 2021 року.

31 грудня 2020 року Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?".

За даними соціологічних досліджень лише 43-45% українців готові до безкоштовної вакцинації.