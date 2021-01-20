Більше половини українців не хочуть вакцинуватися від ковіду навіть безкоштовно, - опитування

Більше половини українців не хочуть вакцинуватися від коронавірусної хвороби, навіть якщо це буде безкоштовно.

Про це свідчить свіже опитування соціологічної групи "Рейтинг".

56% респондентів сказали, що не готові вакцинуватися, якщо вакцина буде вільно продаватися в аптеках, а 52% - навіть якщо щеплення буде безкоштовним.

Готові вакцинуватися від коронавірусу, якщо вакцина буде доступна в аптеках, 39%, а якщо вона буде безкоштовною - 43%.

"Підтримка безкоштовної вакцинації у динаміці впала (у листопаді безкоштовне щеплення підтримували 55%). Натомість кількість тих, хто готовий прищепитися платною вакциною дещо зросла. Противників вакцинації відносно більше серед представників середньої вікової групи (30-49 років), жінок, мешканців малих міст та тих, хто не боїться захворіти", - зазначили соціологи.

Опитування відбувалося 14-16 січня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Було опитано 1600 респондентів на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Помилка репрезентативності дослідження - не більше 2,4%.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я обіцяє безкоштовну вакцину для медиків уже в лютому, а в аптеках вона з'явиться не раніше другої половини 2021 року.