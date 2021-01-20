Ляшко повідомив про підготовку до запровадження паспортів вакцинації від COVID-19 для українців

В Україні готуються до введення паспортів вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів в ефірі телеканалу Україна24.

За його словами, поки що всіх щеплених заноситимуть в електронну систему охорони здоров’я. Коли на міжнародному рівні запровадять обов’язкові паспорти вакцинації, українські лікарі зможуть оперативно видати довідку про щеплення.

Також, за словами головного санітарного лікаря, уряд робить все можливе, щоб вакцинувати населення України від 18 років безоплатно двома дозами вакцини.

"Сьогодні держава зацікавлена зробити щеплення безоплатно для всіх верств населення. Тому на перших етапах не потрібно розглядати можливість щеплення за власні кошти у приватних структурах, оскільки ми зацікавлені і маємо ресурс викуповувати всю вакцину, яка буде потрапляти або матиме можливість потрапити на ринок України. Коли ми говоримо про потенційну можливість вакцинації за власний кошт, це ми говоримо як мінімум про друге півріччя 2021 року, але і то не факт", - зазначив заступник голови МОЗ.

В Україні вакцинація від ковіду має розпочатися у лютому цього року, а застосовуватимуться лише вакцини, які дозволені в країнах із жорсткою регуляторною політикою - США, ЄС, Швейцарія тощо. На старті планують вакцинувати 367 тисяч осіб.

Прем'єр Денис Шмигаль сказав, що українці, які не входять у пріоритетні групи та не можуть найближчим часом розраховувати на безкоштовну вакцину від держави, зможуть купити її.

Як повідомляли, вже в лютому в межах ініціативи COVAX Україна може отримати мРНК-вакцину від коронавірусу, яка вимагає зберігання від -20 до -80 градусів за Цельсієм. Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив LB.ua, що це може бути вакцина Pfizer.