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При в’їзді в Ізраїль вимагатимуть тест на COVID-19

В країні також продовжили нинішній посилений режим ізоляції до кінця січня.

При в’їзді в Ізраїль вимагатимуть тест на COVID-19
Фото: EPA/UPG

Кабінет міністрів Ізраїлю змінив правила в'їзду на територію країни через ситуацію з поширенням коронавірусу Covid-19. Усіх пасажирів міжнародних авіакомпаній зобов’яжуть пред'явити негативний тест на коронавірус перед посадкою на рейс до країни.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду у вівторок, повідомляє The Jerusalem Post.

Крім того, було ухвалене рішення продовжити нинішній посилений режим ізоляції до кінця січня. Цей термін менший, ніж той, на якому спочатку наполягало міністерство охорони здоров'я країни в зв'язку з ростом числа нових випадків.

Раніше цього дня і Ізраїлі зареєстрували рекордну кількість нових захворювань на COVID-19 - 10 021. Понад 40 людей померли внаслідок ускладнень, спричинених хворобою.

Станом на сьогодні, 19 січня, в Ізраїлі вакцинували проти коронавірусу 2,2 мільйона громадян.

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