Справу про отруєння Навального 19 січня заслухають в комітеті з юридичних питань ПАРЄ

19 січня справу про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального заслухають в комітеті з юридичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це LB.ua повідомило джерело в ПАРЄ.

Замість російського опозиціонера, як це раніше планувалося, в засіданні візьме участь близький соратник Навального, глава регіональних штабів ФБК, ідеолог – Леонід Волков.

Разом з тим, згідно з інформацією LB.ua, глава російської делегації Петро Толстой письмово повідомив, що представники Росії не братимуть участі в засіданні комітету.

Серед учасників зустрічі має також бути присутнім Христо Грозєв, провідний розслідувач групи Bellingcat, яка опублікувала розслідування про участь співробітників ФСБ РФ в отруєнні Навального.

Раніше нова глава української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева повідомляла, що вважає за доцільне порушити перед асамблеєю питання отруєння і затримання Навального в рамках оскарження повноважень Росії.

Нагадаємо, Навальний знепритомнів 20 серпня на борту літака, що летів з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, політик впав у кому. Спочатку його лікували в омській лікарні, а через два дні перевезли до Німеччини.

Уряд ФРН повідомив, що три незалежні лабораторії з Німеччини, Франції та Швеції виявили в організмі Навального сліди бойової отрути "Новачок". Російські лікарі версію з отруєнням опозиціонера виключали, а в Кремлі звинувачення про причетність Москви до отруєння спростували.

Євросоюз запровадив санкції проти Росії. Під обмеження потрапили шість осіб, зокрема директор ФСБ Олександр Бортніков і перший заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко. Фігурантам списку заборонено в'їзд до Євросоюзу, їхні активи і кошти в ЄС заморожено. Росія у відповідь на "санкції Навального" впровадила дзеркальні заходи щодо Німеччини і Франції.

Палата представників Конгресу США також ухвалила резолюцію через отруєння Навального. Американське видання Times також написало, що його намагалися отруїти вдруге перед відправкою до Німеччини.

Сам Навальний у своєму розслідуванні звинуватив в отруєнні ФСБ і особисто Путіна. Президент РФ під час чергової пресконференції заявив, що якби російські спецслужби хотіли отруїти опозиціонера, то мали б довести справу до кінця. При цьому Путін назвав Навального "пацієнтом німецької клініки".

У грудні Навальний опублікував розмову з агентом ФСБ, причетним до його отруєння.

17 січня Навальний прилетів до Москви, де його одразу ж заарештували.