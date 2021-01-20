Инаугурация Байдена. Как это будет

20 января ровно в полдень по Вашингтону (19.00 по Киеву) Джозеф Байден примет присягу президента Соединённых Штатов во время церемонии инаугурации. Он станет самым пожилым главой Белого дома в истории страны . На сей раз, в связи с пандемией коронавируса, процедура будет сокращённой: её адаптируют под новые условия, в которых живёт американский народ, да и весь мир. Среди многих новшеств наиболее заметными станут чрезвычайные меры безопасности – центр Вашингтона будут охранять десятки тысяч полицейских и представителей Национальной гвардии США. Всё это – последствия нападения сторонников Дональда Трампа на здание Конгресса – Капитолий.

Фото: EPA/UPG

Правил нет, есть традиция

Конституция США не выдвигает чётких требований к тому, как приводить и как праздновать инаугурацию главы государства. В то же время в документе есть пункт о присяге, точнее предусмотрен её текст. За многие годы в Америке сложилась устойчивая традиция: президента возводит к должности глава Верховного суда Соединённых Штатов (хотя его участие на уровне законодательства никак не закреплено); это происходит в Западном крыле Капитолия; новый президент выступает с первой речью в статусе главы государства; проходит праздничный парад, а затем лидер страны даёт торжественный бал.

Фото: EPA/UPG

В этом году часть мероприятий из этого устоявшегося списка будет сокращена; некоторые процедуры – видоизменены. Президент Байден хочет продемонстрировать, что его подход к борьбе с коронавирусом намного серьёзнее, нежели у 45-го предшественника. Посему многие праздничные события пройдут онлайн.

Фото: EPA/UPG

Впрочем, как обозначил исполнительный директор комитета по организации инаугурации Маджу Варгезе: «Было принято решение об инклюзивном и доступном праздновании, которое объединит американцев, всю нашу нацию, особенно в такое тяжелое для страны время».

Фото: EPA/UPG

Так, Байдена приведёт к присяге действующий глава Верховного суда – Джон Робертс. Далее президент выступит со своей первой речью, где очертит ключевые направления развития Америки. Ещё из традиционного – осмотр боеспособности вооружённых сил.

Зачастую на инаугурации президента выступают звёзды шоу-бизнеса. Кто-то исполняет гимн, а кто-то развлекает публику песнями из своего репертуара. На сей раз, невзирая на карантинные ограничения, Леди Гага исполнит гимн США, а Дженнифер Лопес выступит с музыкальным шоу.

Фото: EPA/UPG Дженнифер Лопес делает селфи с солдатами национальной гвардии Мэриленда возле Капитолия после репетиции церемонии инаугурации, Вашингтон, 19 января 2021.

Нарушитель Трамп

Есть ещё одна устоявшаяся традиция, которую стараются выполнять в день инаугурации нового президента: глава государства, покидающий свой пост, и его жена встречают нового хозяина Овального кабинета в Белом доме и проводят им там экскурсию. А далее – сопровождают их к Капитолию, где и приносится присяга.

Дональд Трамп и его жена Мелания приняли решение не встречать нового президента, не проводить для них экскурсию, они даже отказались от участия в церемонии инаугурации.

Фото: EPA/UPG Президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп покидают Белый дом, 23 декабря 2020 и направляются в Мар-а-Лаго в Палм-Бич, Флорида.

Известно, что утром 20 января 45-й глава государства отправится в своё имение во Флориде. А спустя час после принесения присяги Байденом Сенат США, возможно, начнёт слушания о целесообразности импичмента Трампа.

К слову, это – шестой президент, который не принимает участия в инаугурации своего преемника. В последний раз схоже поступил Ричард Никсон, который в 1974 году уехал из Вашингтона до того, как официально потерял полномочия. Против него тоже была начата процедура импичмента. Никсона помиловал следующий президент Форд. Если Трампа всё-таки признают виновным, Байден вряд ли проявит такое милосердие .

Фото: EPA/UPG

Защитить президента

На сей раз традиционного праздничного парада не будет. Обычно было так: президент, первая леди и чета вице-президента в сопровождении охраны шли по Пенсильванской авеню к Белому дому, а за тем событием по периметру улицы наблюдали десятки тысяч зевак. В связи с пандемией парад отменён. Вместо этого американские телеканалы покажут в прямом эфире историю пути Байдена к президентскому креслу.

Тем временем на улицах Вашингтона будут патрулировать тысячи полицейских и 25 тысяч военнослужащих Национальной гвардии США. Это по численности превышает американский миротворческий контингент в Афганистане, Ираке и Сирии вместе взятых. Вокруг Капитолия воздвигли забор в три метра высотой. Само здание Конгресса США будет закрыто для посещения: попасть на церемонию инаугурации можно будет только по специальному пригласительному билету.

Фото: EPA/UPG

Сам Вашингтон функционирует в режиме чрезвычайной ситуации. Данное постановление было принято мэром города. За порядком активно следят сотрудники ФБР, которые уже предупредили: в день инаугурации в столице и других крупных населённых пунктах Соединённых Штатов возможны нападения, атаки экстремистов. Напомним, Бюро ныне разыскивает всех нападавших на здание Капитолия. Они проходят по статье «терроризм».

Ныне столицы всех 50 штатов готовятся к вооружённым протестам. Где-то привлекают к охране Нацгвардию, а где-то – закрывают здания местных законодательных органов власти.

Виртуальный праздник

Ранее в праздничных мероприятиях по случаю инаугурации президента США принимали участие высокие иностранные делегации. На сей раз всё изменено: каждый член Конгресса мог пригласить только одного гостя. Как вы понимаете, далеко не каждый зазывал лидеров или политиков из других государств.

Известно, что церемонию посетят бывшие президенты, Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон, а также экс-первые леди – Мишель Обама, Лора Буш и Хиллари Клинтон. Впервые за столько лет бывший глава государства Джимми Картер и его супруга Розалин пропустят торжественные мероприятия. Катеру 96 лет, он является самым пожилым президентом США из ныне живущих.

Фото: EPA/UPG Бывшие президенты США Билл Клинтон, Джордж Буш и Барак Обама

Украину будет представлять действующий посол Владимир Ельченко.

Остальные смогут увидеть торжественное действо в прямом эфире. Вместо же традиционного бала, исполнительный комитет организует виртуальное праздничное телешоу в прайм-тайм. Как сообщает The New York Times, ведущим там будет актёр Том Хэнкс, а среди приглашённых знаменитостей –Джастин Тимберлейк, Деми Ловато, Муравей Клемонс, Джон Бон Джови, Брюс Спрингстин, Джон Ледженд и рок-группа Foo Fighters. Они будут выступать из разных уголков страны.