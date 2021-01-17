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ФБР перевіряє версію про фінансування штурму Капітолію іноземцями

Слідчі з'ясовують деталі щодо переказу біткоїнів на суму 500 тис. доларів лідерам ультраправих угруповань США.

ФБР перевіряє версію про фінансування штурму Капітолію іноземцями
Фото: nbcnews.com

ФБР перевіряє версію про фінансування штурму 6 січня Капітолію у Вашингтоні іноземними урядами, організаціями або окремими особами.

Про це пише nbcnews.com з посиланням на джерела у Федеральному бюро розслідувань.

Слідчі бюро у межах розслідування з'ясовують деталі щодо переказу біткоїнів на суму 500 тис. доларів лідерам ультраправих угруповань США.

За попередньою інформацією, кошти перевів француз ще до штурму. Інформація про платежі задокоментувала та виклала в інтернет-компанія, яка аналізує криптовалютні перекази.

Також у ФБР, МВС та інших поліцейських відомствах вважають, що пов'язані з Росією, Іраном і Китаєм "суб’єкти впливу користуються ситуацією в Вашингтоні, аби посилити свої політичні інтереси у період зміни президента”.

Нагадаємо, у Вашингтоні заарештували чоловіка під час спроби в'їзду у зону безпеки навколо Капітолію.

Цього тижня стало відомо, шо Співробітники служб безпеки Капітолія попереджають американських законодавців, що тисячі радикально налаштованих симпатиків президента Дональда Трампа планують штурм Капітолія під час інавгурації Джо Байдена.

13 січня у США заарештували члена радикальної організації Proud Boys за звинуваченням в плануванні другого нападу на Капітолій США.

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