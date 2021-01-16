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Шредер визнав окупацію Криму порушенням міжнародного права

Втім санкції, на думку ексканцлера ФРН, не є правильної реакцією на порушення міжнародного права.

Шредер визнав окупацію Криму порушенням міжнародного права
Герхард Шрёдер
Фото: EPA\UPG

Німецький екс-канцлер Герхард Шредер, який на сьогодні обіймає посаду голови ради директорів російської компанії "Роснефть" та голови ради директорів підконтрольної “Газпрому” компанії Nord Stream 2, визнав, що ряд дій російського керівництва порушують міжнародні правові норми.

Про це він заявив у інтерв'ю німецькому тижневику Der Spiegel, передає Deutsche Welle.

"Анексія Криму була явним порушенням міжнародного права", - сказав Шредер.

Втім санкції, на думку ексканцлера ФРН, не є правильної реакцією на порушення міжнародного права.

"Їх я вважаю безглуздими, оскільки не бачу, чого можна домогтися за їх допомогою", - пояснив Шредер.

Нагадаємо, в червні 2019 року Шредер називав окупацію та спробу анексії Криму "законними" і закликав скасувати санкції, введені проти РФ за агресію в Україні.

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