Радник Байдена виступив за призупинку санкцій проти "Північного потоку-2"

Це дасть змогу провести переговори між США і залученими до проєкту країнами.

Радник обраного президента США Джо Байдена Ніколас Бернс заявив, що американські санкції проти газогону "Північний потік-2" треба призупинити, щоб спокійно провести переговори між США і залученими до проєкту країнами. Також варто призупинити саме будівництво газогону.

Таку думку радник Джо Байдена висловив в інтерв’ю газеті Handelsblatt.

"Європейці повинні зупинити будівництво "Північного потоку-2", а американці - призупинити дію санкцій. Це дасть новій адміністрації США змогу конфіденційно і спокійно поговорити з урядом Німеччини і іншими залученими країнами", - сказав Бернс.

Нагадаємо, США суттєво обмежили можливості Росії у будівництві газопроводу, запровадивши санкції проти проєкту. У зв’язку з цим у Німеччині створили фонд для обходу санкції проти "Північного потоку-2".

Будівництво газопроводу довжиною 1230 кілометрів, по якому російський природний газ буде поставлятися в Німеччину, було зупинено через санкції США в грудні 2019 року. На той момент недобудованою залишалася ділянка довжиною 160 кілометрів.

Будівництво 2,6-кілометрової ділянки в водах Німеччини було завершено в грудні на тлі ризиків посилення обмежень США. Роботи в водах Данії мають початися в другій половині січня.

Незважаючи на санкції США, Росія планує добудувати першу гілку "Північного потоку-2" в червні.