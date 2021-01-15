У Таїланді протестувальники побилися з поліцією на акції підтримки студента

Хлопець фігурував у справі про образу величності, що карається строком від трьох до 15 років.

У Таїланді група мітингарів мала сутичку з поліцією на акції підтримки студента, який фігурує в справі про псування портрета короля Маха Вадчхіралонгкорна. "Образа величності" в Таїланді передбачає до 15 років позбавлення волі.

Протестувальники зібралися під поліцейським відділком, де, як вони думали, будуть висувати звинувачення активісту Чаяпону Донатаю. В результаті відбулася сутичка між десятками мітингарів та дюжиною правоохоронців, пише Reuters.

Поліцейські зазначили, що не збиралися висувати обвинувачення Донатаю, цю інформацію підтвердив і адвокат активіста.

"Йому не висували жодних звинувачень і не арештовували", - повідомив начальник поліцейського відділку Клонг Луанг Сетханат Тімват.

Адвокат активіста сказав, що його ім'я фігурувало в ордері на обшук, який використали для затримання іншого активіста, обвинувачуваного в псуванні портрету короля. Але самого Донатая, за словами захисника, в той день не було в Бангкоці, де трапився інцидент.

Демонстранти принесли кіз до поліцейського відділку як символ "козла відпущення". Котрим, на їхню думку, намагаються зробити Чайяпона.

Мітинги молоді проти підтримуваного військовими уряду затихли в кінці року, але студенти обіцяли продовжити акції.

Нагадаємо, що Тайланд карає за образу монараха позбавленням волі строком від трьох до 15 років. Закон діє з початку позаминулого століття, потім норму також вписали в конституцію.

За 1900-2005 роки лише декілька справ за таким обвинуваченням дійшли до суду, але з 2006 по 2011 таких справ було вже декілька сотен.